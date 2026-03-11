Чак Норріс святкує 86-річчя: легенда бойовиків показався у гарній формі на тренуванні просто неба

Чак Норріс / © facebook.com/officialchucknorrispage

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс у своє 86-річчя продовжує дивувати фанів енергією та активним способом життя. Зірка культових бойовиків показує, що навіть на пенсії не збирається зменшувати оберти.

На честь дня народження артист поділився в Instagram відео зі свого тренування просто неба. У ролику він відпрацьовує удари та демонструє фізичну форму. У підписі актор пожартував, що не старіє, а лише «переходить на наступний рівень», а також подякував прихильникам за підтримку протягом багатьох років.

Нині Норріс живе на власному ранчо в штаті Техас разом із дружиною — колишньою моделлю Джиною О’Келлі. Подружжя мешкає неподалік міста Навасота поблизу Г’юстона. Там же працює заснована актором благодійна організація «Kickstart Kids», де школярів навчають карате та дисципліни.

Активну кар’єру в кіно Норріс почав ще наприкінці 1960-х, а справжню популярність йому принесли бойовики. У 2000-х актор майже припинив регулярно зніматися, хоча іноді повертається на екрани. Так, у 2012 році він з’явився у фільмі «Нестримні 2», а у 2024-му зіграв у науково-фантастичній стрічці «Агент розвідки».

