Російська Федерація надає Ірану технічну та стратегічну допомогу у вдосконаленні ударів безпілотниками, використовуючи досвід, отриманий під час війни в Україні. Йдеться про специфічні тактики наведення дронів-камікадзе для ураження цілей США та країн Перської затоки.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника західної розвідки.

Допомога Росії Ірану — що відомо

За даними розвідки, співпраця між країнами вийшла на новий рівень. Якщо раніше допомога РФ обмежувалася загальними даними для наведення на цілі, то зараз Москва ділиться конкретними алгоритмами програмування польотів. Це вже дозволило іранським «Шахедам» несподівано успішно проходити крізь системи ППО в регіоні Перської затоки.

«Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні», — зазначило західне джерело видання.

Хоча деталі консультацій не розголошуються, у виданні нагадують про характер атак РФ в українському небі. Основна стратегія полягає у використанні «хвиль» БпЛА — одночасному запуску великої кількості апаратів, які регулярно змінюють курс. Таке маневрування спрямоване на виснаження та обхід засобів протиповітряної оборони.

Раніше Іран лише продавав дрони Росії, а тепер Росія віддає бойовий досвід навпаки. Іран використовує російські тактики з війни в Україні, щоб точніше атакувати американські об’єкти на Близькому Сході.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, Росія надала Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військових кораблях і стратегічних об’єктах у регіоні.

Наслідком цієї взаємодії стала атака безпілотника в Кувейті, яка призвела до загибелі шести військовослужбовців США.

Тоді у Білому домі утрималися від коментарів щодо ролі російської розвідки в цих подіях.

Водночас Тегеран підтвердив, що отримує постійну підтримку з боку Москви та Пекіна.

Згодом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф сказав, що під час розмови між лідером США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним російська сторона спростувала звинувачення в передаванні розвідувальних даних Ірану.