Росія — Іран

Реклама

Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Про це сказав посол Росії у Великій Британії Андрій Келін для Sky News.

За словами Келіна, у цій ситуації Росія «не є нейтральною», а свідомо та цілеспрямовано «підтримує Іран».

Реклама

Традиційно для російської пропаганди посол РФ спробував перекласти відповідальність за ескалацію насильства з Тегерана на країни Заходу та Ізраїль.

Келін розкритикував позицію міжнародної спільноти, яка засуджує агресивні дії Ірану в регіоні.

«Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо», — резюмував представник держави-агресорки.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

Реклама

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.