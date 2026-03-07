- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 443
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США: цинічна заява посла
Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.
Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.
Про це сказав посол Росії у Великій Британії Андрій Келін для Sky News.
За словами Келіна, у цій ситуації Росія «не є нейтральною», а свідомо та цілеспрямовано «підтримує Іран».
Традиційно для російської пропаганди посол РФ спробував перекласти відповідальність за ескалацію насильства з Тегерана на країни Заходу та Ізраїль.
Келін розкритикував позицію міжнародної спільноти, яка засуджує агресивні дії Ірану в регіоні.
«Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо», — резюмував представник держави-агресорки.
Війна на Близькому Сході — останні новини
Нагадаємо, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.
У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.
Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.