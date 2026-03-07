ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
2 хв

Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США: цинічна заява посла

Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія - Іран

Росія — Іран

Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Про це сказав посол Росії у Великій Британії Андрій Келін для Sky News.

За словами Келіна, у цій ситуації Росія «не є нейтральною», а свідомо та цілеспрямовано «підтримує Іран».

Традиційно для російської пропаганди посол РФ спробував перекласти відповідальність за ескалацію насильства з Тегерана на країни Заходу та Ізраїль.

Келін розкритикував позицію міжнародної спільноти, яка засуджує агресивні дії Ірану в регіоні.

«Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо», — резюмував представник держави-агресорки.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.

Дата публікації
Кількість переглядів
443
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie