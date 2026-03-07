ТСН у соціальних мережах

Світ
246
2 хв

"Тимчасовий шлюб": стали відомі пікантні таємниці сина Хаменеї

Син і наступник ліквідованого аятоли Алі Хаменеї «лікував» свої сексуальні проблеми у британських клініках за допомогою «тимчасових дружин».

Ірина Ігнатова
Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї лікував імпотенцію у Лондоні / © Clash Report в мережі Х

Моджтаба Хаменеї, син і ймовірний наступник ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, виявляється, вів доволі насичене «духовне» життя у Великій Британії. Згідно з дипломатичними депешами США за 2008 рік, опублікованими організацією WikiLeaks, він проходив вельми специфічне лікування імпотенції в лондонських клініках.

Про це пише BILD.

«Ракета мулл» та лондонська терапія

Як іронічно зазначає політичний оглядач Філіп Фабіан, «ця ракета мулл просто не хотіла запускатися». Хаменеї-молодший разом із дружиною роками мали проблеми із зачаттям дитини, через що спадкоємцю довелося пройти щонайменше чотири курси лікування імпотенції в Лондоні.

Найцікавіше те, що медична терапія включала суто практичні заняття в ліжку. І, як з’ясувалося, відточував свої навички духовний діяч зовсім не із законною дружиною, а за допомогою спеціальних секс-тренінгів. Лише після цих «виснажливих» лондонських процедур подружжя нарешті спромоглося народити дитину.

Релігійні лазівки для «тимчасових дружин»

Здавалося б, як такі розваги сумісні з суворими ісламськими законами Ірану? Проте шиїтське керівництво знайшло зручну юридичну лазівку у вигляді так званого «тимчасового шлюбу». Завдяки цьому правилу Моджтаба Хаменеї нібито уклав у Лондоні щонайменше два такі короткострокові союзи для своїх тренінгів.

Як пояснила засновниця ліберальної мечеті в Берліні, правозахисниця та експертка з ісламу Сейран Атеш, це правило запровадили ще в ранній період ісламу для чоловіків, які подорожували чи воювали далеко від дому.

«„Короткочасний шлюб“ також передбачає, що „дружини“ отримають компенсацію або оплату», — зазначила експертка.

Легалізована проституція

Цікаво, що в більшості інших течій ісламу, наприклад у Саудівській Аравії, таку практику суворо заборонено і прирівняно до проституції. Проте в шиїтському Ірані ці сумнівні «шлюби» цілком легально завіряють місцеві нотаріальні контори.

Ця зручна схема вийшла далеко за межі Близького Сходу. За словами Сейран Атеш, подібна практика нині діє навіть у німецьких борделях, де жінки пропонують такі «шлюби» за додаткову плату. Часто для цього навіть не потрібен імам: клієнту достатньо попросити секс-працівницю прийняти іслам і зачитати цитату з Корану, щоб на короткий час зробити її своєю законною «дружиною».

Нагадаємо, поки Тегеран погрожує світові війною, всередині країни теж немає єдності. Така «багатонаціональна мозаїка» Ірану теоретично може розсипатися за сценарієм СРСР.

246
