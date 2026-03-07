- Дата публікації
- Світ
- 246
- 2 хв
"Тимчасовий шлюб": стали відомі пікантні таємниці сина Хаменеї
Син і наступник ліквідованого аятоли Алі Хаменеї «лікував» свої сексуальні проблеми у британських клініках за допомогою «тимчасових дружин».
Моджтаба Хаменеї, син і ймовірний наступник ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, виявляється, вів доволі насичене «духовне» життя у Великій Британії. Згідно з дипломатичними депешами США за 2008 рік, опублікованими організацією WikiLeaks, він проходив вельми специфічне лікування імпотенції в лондонських клініках.
Про це пише BILD.
«Ракета мулл» та лондонська терапія
Як іронічно зазначає політичний оглядач Філіп Фабіан, «ця ракета мулл просто не хотіла запускатися». Хаменеї-молодший разом із дружиною роками мали проблеми із зачаттям дитини, через що спадкоємцю довелося пройти щонайменше чотири курси лікування імпотенції в Лондоні.
Найцікавіше те, що медична терапія включала суто практичні заняття в ліжку. І, як з’ясувалося, відточував свої навички духовний діяч зовсім не із законною дружиною, а за допомогою спеціальних секс-тренінгів. Лише після цих «виснажливих» лондонських процедур подружжя нарешті спромоглося народити дитину.
Релігійні лазівки для «тимчасових дружин»
Здавалося б, як такі розваги сумісні з суворими ісламськими законами Ірану? Проте шиїтське керівництво знайшло зручну юридичну лазівку у вигляді так званого «тимчасового шлюбу». Завдяки цьому правилу Моджтаба Хаменеї нібито уклав у Лондоні щонайменше два такі короткострокові союзи для своїх тренінгів.
Як пояснила засновниця ліберальної мечеті в Берліні, правозахисниця та експертка з ісламу Сейран Атеш, це правило запровадили ще в ранній період ісламу для чоловіків, які подорожували чи воювали далеко від дому.
«„Короткочасний шлюб“ також передбачає, що „дружини“ отримають компенсацію або оплату», — зазначила експертка.
Легалізована проституція
Цікаво, що в більшості інших течій ісламу, наприклад у Саудівській Аравії, таку практику суворо заборонено і прирівняно до проституції. Проте в шиїтському Ірані ці сумнівні «шлюби» цілком легально завіряють місцеві нотаріальні контори.
Ця зручна схема вийшла далеко за межі Близького Сходу. За словами Сейран Атеш, подібна практика нині діє навіть у німецьких борделях, де жінки пропонують такі «шлюби» за додаткову плату. Часто для цього навіть не потрібен імам: клієнту достатньо попросити секс-працівницю прийняти іслам і зачитати цитату з Корану, щоб на короткий час зробити її своєю законною «дружиною».
Нагадаємо, поки Тегеран погрожує світові війною, всередині країни теж немає єдності. Така «багатонаціональна мозаїка» Ірану теоретично може розсипатися за сценарієм СРСР.