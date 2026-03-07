ТСН у соціальних мережах

ОАЕ у стані війни: президент зробив жорстку заяву

Після ракетного нападу Ірану президент ОАЕ виступив із заявою про війну.

ОАЕ

ОАЕ / © Getty Images

Близький Схід продовжує занурюватися у масштабну безпекову кризу. Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд (МБЗ) офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни.

Про це пише Clash Report.

Приводом для такої риторики стали нещодавні ракетні удари, які Іран завдав по країні Перської затоки.

«Країна перебуває у стані війни, але залишається сильною та „нелегкою здобиччю“», — сказав президент.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, війна Трампа проти Ірану перекидається на Європу. Іран уже атакує деякі з європейських військових баз. У США заявляють, що операція триватиме декілька тижнів. Тим часом експерти передбачають різні сценарії розвитку подій — від деескалації до затяжного протистояння.

До слова, 5 березня два дрони, запущені з території Ірану, атакували азербайджанське місто Нахічевань. Один ударив по будівлі терміналу міжнародного аеропорту, розташованого приблизно за 10 км від кордону, другий упав поряд зі школою в селі Шакарабад.

Внаслідок цієї атаки постраждало двоє людей, будинок аеропорту зазнав пошкоджень.

МЗС Азербайджану назвало атаку грубим порушенням міжнародного права. Посол Ірану був викликаний для вручення ноти протесту, Баку також зажадав від Тегерана провести розслідування та надати гарантії, що подібні інциденти більше не повторяться.

Також, раніше Іран запустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яка рухалася через повітряний простір Іраку та Сирії.

