"Крижаний душ" для Пентагону: генерал Кривонос пояснив, чому США звернулися по допомогу до України

Генерал Сергій Кривонос / © УНІАН

Дешеві іранські «Шахеди» виявилися неочікувано ефективною зброєю проти багатотрильйонної інфраструктури США на Близькому Сході. За словами генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, саме український досвід боротьби з цими дронами змусив американське військове керівництво вийти на прямі перемовини з Києвом.

Про це генерал розповів в етері телеканалу «КИЇВ24».

Військова дипломатія замість бюрократії

Сергій Кривонос наголосив, що комунікація між Україною та США щодо постачання антидронових засобів, ймовірно, відбувається напряму між військовими. Такий формат дозволяє оминути дипломатичні протоколи та бюрократичні затримки, які неминучі на президентському рівні.

«Такі питання вирішуються швидше, ніж через офіційні кабінети. Американцям потрібні рішення „на вчора“, тому вони працюють безпосередньо з тими, хто має реальний бойовий досвід», — зазначив генерал.

Трильйони доларів проти дешевих БпЛА

Експерт звернув увагу на парадоксальну ситуацію: протягом останніх 20–30 років Сполучені Штати інвестували трильйони доларів у розбудову своїх військових баз на Близькому Сході. Однак навіть найсучасніші системи безпеки виявилися вразливими перед масованими атаками відносно недорогих іранських безпілотників.

Для американського командування це стало справжнім «крижаним душем», адже доктрина захисту баз базувалася на протидії геть іншим загрозам — літакам або великим крилатим ракетам.

Чому світ потребує українського досвіду

Україна зараз є єдиною країною у світі, яка в режимі реального часу відпрацювала методику захисту від «Шахедів»:

Економічна доцільність: використання ракет вартістю в мільйони доларів для збиття БПЛА за кілька тисяч — це шлях до швидкого виснаження бюджетів.

Мережева оборона: українські військові навчилися створювати ешелоновану систему захисту, яка поєднує мобільні групи, засоби РЕБ та дрони-перехоплювачі.

Адаптивність: здатність модифікувати засоби ураження «на ходу» відповідно до зміни тактики ворога.

Українські технології та тактичні напрацювання стали тим ресурсом, який тепер критично необхідний американським союзникам для збереження інфраструктури в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, українські оборонні підприємства, що спеціалізуються на випуску доступних безпілотників для боротьби з ворожою авіацією, заявили про готовність постачати свою продукцію в країни Близького Сходу. Україна робить ставку на свій унікальний бойовий досвід, прагнучи зміцнити геополітичний вплив через демонстрацію ефективності власних технологій, які можуть стати ключовим елементом безпеки партнерів.