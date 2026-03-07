Як знятися з розшуку ТЦК: юрист порадив, що треба робити

Статус «у розшуку ТЦК» не зникає автоматично і вимагає правових дій

У 68% випадків розшук військовозобовʼязаних українців оголошують із суттєвими порушеннями процедури. Через це багато чоловіків дізнаються про свій статус абсолютно раптово на блокпостах, втрачаючи право на керування авто та ризикуючи отримати значний штраф.

Про це розповів юрист ГО «Громадська платформа» Сергій Кошель.

Чому «адміністративний розшук» є правовою колізією

Юристи наголошують, що в українському законодавстві поняття адміністративного розшуку взагалі не існує. Відповідно до закону, процедура розшуку чітко прописана лише у Кримінальному процесуальному кодексі та може застосовуватися виключно до осіб, які вже мають офіційний статус підозрюваного у кримінальному провадженні.

ТЦК не має повноважень оголошувати людину в розшук за адміністративні правопорушення, такі як неявка за повісткою або невчасне оновлення даних. Затримання на основі такого «розшуку» без відповідної ухвали суду є прямим порушенням конституційних прав громадян на свободу пересування та справедливий суд.

Коли оголошення в розшук вважається незаконним

Попри відсутність законодавчої бази, територіальні центри все ж використовують цей механізм як інструмент впливу. Проте існують чіткі критерії, коли такі дії є стовідсотково протиправними.

Зокрема, незаконно оголошувати в розшук тих громадян, які мають офіційно оформлену відстрочку від мобілізації (через навчання, стан здоров’я, сімейні обставини чи бронювання). Також неправомірним є розшук без попереднього винесення постанови про штраф або якщо повістка не була вручена належним чином — особисто під розпис чи поштою з підтвердженням. Крім того, не можна шукати особу, якщо минули строки притягнення до відповідальності, які становлять не більше одного року з моменту вчинення правопорушення.

«В законодавстві України поняття „адміністративний розшук“ офіційно не існує. Це не просто технічна деталь — це фундаментальна правова проблема», — наголошує юрист.

Чотири законні способи знятися з розшуку

Якщо ви виявили себе в базі розшуку, існує кілька алгоритмів дій залежно від ситуації та законності підстав.

Перший і найшвидший спосіб — дистанційний, через застосунок «Резерв+». Він підходить, якщо ви згодні з порушенням. Потрібно подати заяву, отримати постанову та сплатити штраф. За умови швидкої оплати (протягом 10 днів) діє знижка 50%. Статус розшуку зникне автоматично за кілька робочих днів. Однак цей шлях означає повне визнання вини.

Другий варіант — особистий візит до ТЦК. Це дозволяє на місці з’ясувати всі обставини та надати докази поважних причин неявки. Справа розглядається швидко, але існує ризик миттєвого направлення на проходження ВЛК.

Третій спосіб передбачає залучення адвоката. Це ідеальний варіант для тих, хто перебуває за кордоном або не хоче особисто йти до ТЦК. Фахівець діятиме на основі нотаріальної довіреності, що забезпечить професійний захист, хоча й вимагатиме додаткових фінансових витрат.

Четвертий шлях — судове оскарження. Він застосовується саме тоді, коли розшук оголошено незаконно (наприклад, є відстрочка або минули строки давності). Це тривалий процес, що може зайняти кілька місяців, але він дозволяє захистити свої права без безпідставної сплати штрафів.

Як правильно діяти на блокпосту

Якщо про розшук вам повідомили безпосередньо під час перевірки на блокпосту, головне правило — не панікувати та не чинити опору. Спокійно з’ясуйте правову підставу затримання та нагадайте поліцейським, що адміністративний розшук не передбачений Кримінальним процесуальним кодексом.

Обов’язково запишіть дані правоохоронців, вимагайте присутності адвоката і відмовляйтеся давати будь-які пояснення чи підписувати протоколи до його приїзду. Пам’ятайте, що статус у розшуку не зникає автоматично з часом, тому проблему доведеться вирішувати правовим шляхом.

Типові помилки військовозобов’язаних

Юристи також виокремлюють найпоширеніші помилки, яких припускаються громадяни у таких ситуаціях. Найгірше рішення — це просто ігнорувати статус розшуку. Штраф сам по собі не зникне, а обмеження лише накопичуватимуться. Інша крайність — автоматична сплата штрафу навіть за умови незаконного розшуку. Роблячи це, ви добровільно визнаєте провину і втрачаєте можливість оскаржити неправомірні дії в суді.

Крім того, фахівці не радять йти до центрів комплектування без попередньої підготовки та зібраного пакета документів, адже це може призвести до неочікуваних наслідків. І найголовніше — необхідно вчасно оновлювати свої військово-облікові дані, оскільки саме ігнорування цієї вимоги найчастіше стає формальним приводом для ініціювання процедури розшуку.

