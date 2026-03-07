Врятований з-під обстрілів білий тигр Алекс нарешті прибув до Британії

Білий тигр Алекс нарешті дістався безпечної домівки / Ілюстративне зображення

Рідкісний білий тигр Алекс, якого українські військові та волонтери врятували з-під обстрілів у Харківській області, нарешті отримав безпечну домівку. Після тривалої затримки та складної подорожі довжиною 2500 кілометрів хижака успішно евакуювали до Лінкольнширського парку дикої природи у Великій Британії.

Про це пише BBC.

Директор британського парку Стів Ніколс розповів, що військові знайшли Алекса в червні 2024 року на подвір’ї житлового будинку в зоні активних бойових дій. Тоді тварина була майже мертвою: тигр страждав від сильного зневоднення, виснаження та був заражений паразитами. Після прибуття до Британії він був дуже втомленим і роздратованим, але напрочуд швидко почав адаптуватися до нових умов.

Зараз хижак перебуває в абсолютному комфорті. У Центрі порятунку диких тварин також підтвердили, що їхній підопічний нарешті може спокійно спати без жахливих звуків вибухів, які раніше провокували в нього сильний стрес та загострення хронічних хвороб.

«Він має найкращу їжу, яку коли-небудь їв. Йому абсолютно комфортно. Навколо тиша і спокій. І хоча ми не думаємо, що тигри мають такі емоції, але він виглядає вдячним», — розповів Стів Ніколс.

Найближчі три-чотири тижні Алекс проходитиме адаптацію в закритому вольєрі подалі від відвідувачів, щоб фахівці могли оцінити його характер. Якщо тигр виявиться прихильним до компанії інших тварин, його згодом можуть познайомити з місцевою тигрицею Саджибою.

Нагадаємо, евакуація Алекса значно затягнулася через технічні проблеми. Тривалий час зоозахисники не могли отримати розміри спеціальної клітки для його безпечного транспортування. Через це хижак, чий стан дозволяв переїзд ще торік, був змушений зимувати у тимчасовому бетонному вольєрі під Києвом. Українські волонтери робили все можливе, щоб тварина не замерзла, доки узгоджувалися всі деталі поїздки.