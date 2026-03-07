Ескалація на Близькому Сході: експерт назвав єдину країну, якій вигідна тривала війна

Війна на Близькому Сході / © скриншот з відео

На тлі масованих ударів Ірану по країнах Близького Сходу та відповідних дій союзників безпекова ситуація в регіоні стрімко погіршується. Низка держав уже розпочала посилення своєї військової присутності. Проте ключовим залишається питання: хто є головним бенефіціаром цієї нестабільності.

Про це розповів керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок для «24 Каналу».

За словами Клочка, на перший погляд, ескалація на Близькому Сході створює ідеальні умови для економіки Росії. Бойові дії у нафтоносному регіоні традиційно провокують стрибок цін на енергоносії, що приносить Москві додаткові доходи для фінансування власної агресії.

Однак аналітик переконаний, що ця логіка діє виключно у короткостроковій перспективі. Більшість світових гравців розуміють критичні ризики для глобальної економіки.

«Дійсно вигідне затягування лише одній країні — Росії. Але сказати однозначно, що вона довго отримуватиме великі вигоди від зростання цін на нафту, теж не можна», — підкреслив Клочок.

Він переконаний, що світові енергетичні ринки здатні швидко адаптуватися до криз. Інші потужні держави, зокрема Китай, мають альтернативні джерела постачання, тому стабільні російські надприбутки залишаються під питанням.

Попри безпрецедентні атаки Ірану на цивільну та військову інфраструктуру сусідніх країн, регіональні лідери не поспішають відкривати другий фронт. Держави з потужними арміями обмежуються перехопленням повітряних цілей та жорсткими політичними заявами.

«Логічно було б очікувати, що після сотень ударів по їхній території деякі країни завдадуть удару у відповідь по Ірану. Але цього не відбувається», — зазначив експерт.

За словами політолога, це пряма ознака того, що сценарій на Близькому Сході «прописаний давно і доволі чітко регулюється», аби уникнути неконтрольованої ескалації.

Як довго триватиме конфлікт

Більшість ключових держав не зацікавлені у тривалому та виснажливому конфлікті. Це стосується і Китаю, який послідовно намагається посилити свій вплив на Близькому Сході. Для Пекіна велика війна несе надмірні економічні та політичні ризики.

«Я думаю, що військова операція на Близькому Сході буде швидкоплинною. У будь-якому випадку мало зацікавлених сторін, щоб вона тривала довго. Китай зараз не зацікавлений у затягуванні військової операції і не готовий вступати у пряму війну», — резюмував Клочок.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на військову співпрацю між Росією та Іраном. За його словами, через нинішні обставини сторони наразі не можуть повноцінно взаємодіяти у сфері ракет і оборонної промисловості.

Водночас Стубб зазначив, що зміна глобальної уваги може створити нові можливості для дипломатії щодо України. Однак він також попередив, що зростання світових цін на нафту потенційно може бути вигідним для Росії, оскільки додаткові доходи здатні підтримувати її військові витрати.

До слова, Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.

Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв’ю заявив, що Росія «не є нейтральною» у цьому конфлікті та свідомо підтримує Тегеран.

Водночас російська сторона традиційно намагається перекласти відповідальність за ескалацію на Захід та Ізраїль. Келін розкритикував міжнародну спільноту за те, що вона звинувачує Іран у загостренні ситуації, і заявив, що, на його думку, Тегеран лише «відповідає на атаку» з боку США та Ізраїлю.