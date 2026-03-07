Убитий в Ірані верховний лідер Алі Хаменеї / © Associated Press

Реклама

Рада з 88 релігійних лідерів, яку називають Асамблеєю експертів, збереться в неділю, 8 березня, для обрання наступного верховного лідера Ірану після вбивства аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на інформацію іранських ЗМІ.

Один із 88 членів асамблеї, аятола Мозафарі, підтвердив, що зустріч відбудеться.

Реклама

«Народні представники в Асамблеї експертів з нетерпінням чекають на обговорення щодо обрання нового лідера та наступника імама. Ми маємо великі надії, що з Божою допомогою це буде досягнуто протягом наступних 24 годин», — заявив він у суботу, 7 березня.

За повідомленням інформаційного агентства Fars, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), нового верховного лідера мали обрати на віртуальній зустрічі, оскільки обидві будівлі, що використовувалися Асамблеєю експертів, були зруйновані Армією оборони Ізраїлю.

Згідно з Конституцією Ірану, Асамблея експертів відповідає за призначення верховного лідера країни, коли ця посада стає вакантною.

Лідер має верховну владу над державою, включаючи командування збройними силами та останнє слово у зовнішній та внутрішній політиці.

Реклама

Оскільки постійного керівництва в Ірані досі немає, повноваження призначати та звільняти військових чиновників і оголошувати війну були передані Тимчасовій керівній раді.

Хто може стати верховним лідером Ірану

За даними Iran International, асамблея розділилася в думках щодо планів призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Командири КВІР по всій країні тиснуть на членів організації, щоб вони проголосували саме за Моджтабу — другого сина убитого аятоли Алі Хаменеї, проводячи кампанію зустрічей та телефонних дзвінків.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.

Реклама

Невдовзі з’явилася інформація про те, що асамблея експертів Ірану нібито уже обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним верховним лідером.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану. Моджтабу Хаменеї він назвав «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме лідера, який продовжить колишню політику Ірану.