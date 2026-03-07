Путін наважився поговорити з президентом Ірану

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У п’ятницю, 6 березня, президент РФ Володимир Путін вперше поговорив з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти цієї країни та ліквідували її верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.

Про телефонну розмову двох лідерів повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу Кремля.

Путін висловив співчуття Пезешкіану у зв’язку з убивством аятоли Алі Хаменеї та представників військово-політичного керівництва країни.

Військову операцію США та Ізраїлю господар Кремля цинічно назвав «збройною агресією», згадавши про жертви серед цивільного населення.

Президент держави-агресорки, який п’ятий рік веде війну в Україні, нахабно заявив про необхідність припинення бойових дій в Ірані та якнайшвидше повернення на шлях політико-дипломатичного врегулювання.

Він також зазначив, що постійно контактує з цього приводу з лідерами арабських країн Перської затоки.

Війна на Близькому Сході: що відомо про співпрацю Росії та Ірану

Розмова президентів Росії та Ірану відбулася на тлі повідомлень у західних ЗМІ про надання Росією Ірану розвідувальних даних щодо розташування військових об’єктів США на Близькому Сході. Москва передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі, коментуючи співпрацю Росії та Ірану, заявили, що головна мета США — боротьба з іранським режимом, і можлива підтримка Тегерана з боку Москви не змінить цих планів.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив постійну підтримку з боку Росії та Китаю. Він також заявив, що Іран не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів і вважає, що така операція стане «катастрофою» для американської сторони.

Нагадаємо, досі Путін так і не наважився критикувати США за ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

При цьому головний ідеолог «руского міра» Олександр Дугін прогнозує повторення іранського сценарію для Кремля і припускає фізичне усунення російського президента.