"Жодної угоди не буде": Трамп оголосив Ірану ультиматум

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

США не укладатимуть з Іраном жодної угоди і мають намір прийняти лише його беззастережну капітуляцію.

Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

«Жодної угоди з Іраном не буде, крім беззастережної капітуляції! Після цього, і після обрання великого і прийнятного лідера (або лідерів), ми і багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів невпинно працюватимемо над тим, щоб вивести Іран зі стану, близького до руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», — написав американський лідер.

Реклама

Водночас Дональд Трамп наголосив, що на Іран чекає «велике майбутнє».

«Зробимо Іран знову великим MIGA», — написав президент США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Він визнав, що Моджтаба Хаменеї, син убитого верховного лідера Алі Хаменеї, є найімовірнішим наступником, але водночас чітко дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир», інакше через кілька років конфлікт може відновитися.

Реклама

Війна США проти Ірану: заяви Трампа

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Іран пішов на контакт після ударів США. За його словами, Тегеран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову. Втім, додав очільник Білого дому, Іран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав з цим.

Водночас президент США анонсував нову «велику хвилю» ударів по Ірану. Він наголосив, що «все відбувається дуже добре», але «велика хвиля навіть не відбулася, вона настане невдовзі».

За словами американського лідера, військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. Трамп оцінює, що перебіг операції наразі відповідає плану, а удари США й союзників виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.

Згодом Дональд Трамп заявив, що перебіг війни проти Ірану перевершує очікування Вашингтона. За його словами, результати військової кампанії можна оцінити навіть вище за максимальну оцінку.