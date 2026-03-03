«Занадто пізно»: Трамп зробив жорстку заяву щодо Ірану

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Ірану, що вже занадто пізно для переговорів.

Так американський лідер прокоментував слова, одного з користувачів Truth Social.

Один з користувачів соцмережі з іменем Marc Thiessen написав, що удари США призвели до «народження доктрини Трампа». На це американський президент сказав відповів, що лаконічно, але категорично.

«Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС і керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: „Занадто пізно!“, — відповів американський лідер.

Війна США проти Ірану: заяви Трампа

Нещодавно Трамп заявив, що Іран пішов на контакт після ударів США. З його слів, Тегеран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову. Втім, додав очільник Білого дому, Іран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав з цим.

Водночас президент США анонсував нову «велику хвилю» ударів по Ірану. Він наголосив, що «все відбувається дуже добре», але «велика хвиля навіть не відбулася, вона настане невдовзі».

З його слів, військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. Трамп оцінює, що перебіг операції наразі відповідає плану, а удари США і союзників виявилися ефективними, ніж очікувалося.

