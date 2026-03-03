ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1022
Час на прочитання
1 хв

«Занадто пізно»: Трамп зробив жорстку заяву щодо Ірану

Зауважимо, Дональд Трамп вважає, що операція в Ірані може тривати чотири тижні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Ірану, що вже занадто пізно для переговорів.

Так американський лідер прокоментував слова, одного з користувачів Truth Social.

Один з користувачів соцмережі з іменем Marc Thiessen написав, що удари США призвели до «народження доктрини Трампа». На це американський президент сказав відповів, що лаконічно, але категорично.

«Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС і керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: „Занадто пізно!“, — відповів американський лідер.

Трамп: «Я сказав Ірану, що вже занадто пізно для переговорів».

Трамп: «Я сказав Ірану, що вже занадто пізно для переговорів».

Війна США проти Ірану: заяви Трампа

Нещодавно Трамп заявив, що Іран пішов на контакт після ударів США. З його слів, Тегеран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову. Втім, додав очільник Білого дому, Іран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав з цим.

Водночас президент США анонсував нову «велику хвилю» ударів по Ірану. Він наголосив, що «все відбувається дуже добре», але «велика хвиля навіть не відбулася, вона настане невдовзі».

З його слів, військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. Трамп оцінює, що перебіг операції наразі відповідає плану, а удари США і союзників виявилися ефективними, ніж очікувалося.

Дата публікації
Кількість переглядів
1022
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie