Влада показала фото будинку після удару балістикою у Харкові: є загиблий

Удар по Харкову / © Олег Синєгубов

Місцева влада показала фото зруйнованого житлового будинку у Київському районі Харкова, який зазнав удару балістичною ракетою.

Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки загинула одна людина.

Також відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє хлопчиків віком 11 та 6 років, а також 17-річна дівчина.

Через удар було зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, а також два поверхи сусідньої будівлі. На оприлюднених фото видно значні руйнування будівлі.

Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати до 10 людей, серед них — дитина.

Крім того, у Харкові також зафіксували влучання безпілотника типу “Шахед” у промисловій зоні Основ’янського району. Там під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини.

На місцях ударів працюють усі екстрені служби.

