Росія націлилась на Дніпро та Запоріжжя: в ОП розповіли про план Путіна на 2026 рік — що відомо

Путін хоче захопити Дніпро і Запоріжжя / © ТСН

Росія планує створити умови для захоплення Запоріжжя і хоче продовжувати напрямок Дніпра. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. Подібну заяву робив і сам президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна отримала плани Росії на 2026−2027 роки.

Чого чекати цим містам восени та влітку, чи є загроза, які плани та можливості РФ — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що кажуть в Офісі президента

Росіяни не відмовилися від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу. Про це заявив заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Паліси, армія РФ за 2025 рік окупувала «менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових».

Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим «знадобиться орієнтовно півтора року» і «ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання Збройних сил РФ на території України».

«Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», — зазначив заступник керівника ОП.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія, безумовно, хоче продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також.

«Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали і плани на 2026−2027. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними — окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також. Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон», — розповів Зеленський.

Водночас, за словами президента, ці мапи поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання.

Чи є реальна загроза для Дніпра і Запоріжжя

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що безпосередня загроза швидкої окупації Дніпра найближчими роками малоймовірна. За його словами, російські війська зараз намагаються просуватися на південному сході Дніпропетровської області — у районі стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Я думаю, що Дніпру навряд чи найближчими роками може загрожувати така пряма інтервенція з боку російських окупантів. Там південно-східна частина Дніпропетровської області, де армія РФ зараз намагається „зрізати“ з Донецької і пройти в Запорізьку, та частина області під загрозою прямої окупації з боку Росії», — каже ТСН.ua експерт.

Водночас, за його словами, для Росії важливим залишається саме Запоріжжя. Кремль розглядає його як ключову ланку для розширення сухопутного коридору до Криму.

«Росії сьогодні потрібне Запоріжжя для того, щоб розширити сухопутний коридор до Криму. Це по-перше, і по-друге, я думаю, що в районі Запоріжжя річка Дніпро після спуску водосховища доволі вузенька, не така вже повноводна, і дно водосховища на сьогоднішній день підсохло», — пояснює Олег Жданов.

За його словами, цим уже намагаються користуватися російські диверсійно-розвідувальні групи.

«І вже там, ми знаємо, ДРГ ходять по дну водосховища колишнього, намагаються провести розвідувально-диверсійну діяльність», — додає він.

Навіщо Путіну плацдарм на правому березі

На думку експерта, для Кремля стратегічно важливим є створення плацдарму на правому березі Дніпра. Це може відкрити шлях до нових наступальних операцій на півдні України.

«Путіну дуже потрібен плацдарм на правому березі. Для нього первинно — це захоплення Миколаєва, Одеси, Вознесенська і вихід на Кишинів», — зазначає ТСН.ua Олег Жданов.

За його словами, реалізація такого плану може мати ширшу геополітичну мету — тиск на Європу через Молдову.

«Далі він буде „душити“ через територію Молдови, намагатися окупувати Молдову, буде давити на Європейський Союз і намагатися, а паралельно буде намагатися захоплювати інші області нашої країни — знову ж таки повертаємося до плану „Новоросія“, — пояснює військовий експерт.

Водночас, наголошує він, такий сценарій можливий лише за умови, якщо російським військам вдасться захопити значну частину Запорізької області та саме місто Запоріжжя.

Чи зможе РФ реалізувати свої плани до кінця 2026 року

Жданов вважає, що до кінця 2026 року реалізувати такі масштабні плани Росії буде вкрай складно.

«Я думаю, що найближчим часом, до кінця цього року навряд чи вони зможуть це зробити», — каже він.

За його словами, багато що залежатиме від дій самої України та від того, як будуть використовуватися ресурси на фронті.

«Все буде залежати, знову ж таки, від нас. Якщо ми знову будемо займатися такими операціями, як зараз — ми фактично „спалюємо“ сьогодні штурмову піхоту в цих контратаках за там якихось 100–200 кілометрів зачищеної території», — пояснює ТСН.ua військовий експерт.

Він також наголошує, що важливою залишається стратегія на майбутні кампанії.

«А потім весняна-літня кампанія наступальна Російської Федерації — чим ми будемо відбиватися? Наш главком — тактичні завдання він вирішує, а стратегічне завдання — тут величезне питання», — додає Олег Жданов.

Чи можуть росіяни обстрілювати Дніпро і Запоріжжя з артилерії

За словами експерта, безпосередньо діставати артилерією до Дніпра російські війська не можуть через велику відстань.

«А Дніпро — ні, там відстань близько 60 кілометрів», — пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

Водночас ситуація для Запоріжжя може бути іншою, якщо російські війська просунуться ближче до міста.

«Запоріжжю більш вірогідно те, що якщо їм вдасться знов таки повернутися в район Степногірська, то звідти російська артилерія може діставати до Запоріжжя», — каже військовий експерт.

Щодо Дніпра, то, за його словами, загроза обстрілів залишається завжди.

«Звідти до Дніпра тільки ракетами можна дістати, а ми знаємо, що по Дніпру ракети прилітають і так, з території Російської Федерації», — зазначає ТСН.ua Олег Жданов.

Чи має Путін ресурси для захоплення великих міст

На думку експерта, на сьогодні Росія не має достатніх сил і ресурсів, щоб захоплювати великі українські міста.

«Ні, я думаю, що таких сил та засобів у Путіна немає на сьогоднішній день», — переконаний Олег Жданов.

Він нагадав, що Кремль уже кілька років намагається наростити чисельність своєї армії.

«Вони кожного року, починаючи з 2022 року, коли Путін видав указ про те, що Збройні сили Росії мають бути 2,5 мільйона, із них 1,5 мільйона — військовослужбовців. Він кожен рік виймає цей указ, кожен рік він намагається укомплектувати збройні сили до такої чисельності», — каже експерт.

За його словами, навіть заявлені плани щодо набору військових викликають багато запитань.

«У цьому році вони запланували 409 тисяч поставити контрактників і призовників. У мене таке просте запитання виникає: 710 тисяч ми оцінюємо сьогодні угруповання російських військ на нашій території, вони хочуть довести до 800 тисяч — це плюс 90 тисяч. Так що, 310 тисяч вони заздалегідь закладають у втрати?» — зазначає Олег Жданов.

Експерт також звернув увагу на кадрові проблеми в російських силових структурах.

«Я знаю, що та ж Росгвардія в РФ укомплектованість дуже погана. І там ці росгвардійці перевагу дають покласти рапорт на стіл, але не їхати в зону бойових дій», — каже він.

За його словами, саме через це російська влада намагається посилити контроль усередині країни.

«У них там вже системні облави — на мігрантів, на заробітчан, там масові перевірки документів», — додає Олег Жданов.

ЗСУ на Запорізькому напрямку відвоювали більше, ніж захопила РФ

Раніше ми розповідали, що українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупувала армія РФ. Силам оборони вдалося не лише зупинити активний наступ РФ, а й відкинути росіян із раніше захоплених позицій.

За словами військового оглядача Івана Тимочка, успіх ЗСУ на цій ділянці фронту свідчить про зрив планів російського командування. Повернення територій стало логічним завершенням етапу оборонної операції.

«Тобто мало того, що їх зупинили, ще й відбили частину території. Тобто факт звільнення територій — це лише один з етапів зупинки просування сил противника і зриву їхніх стратегічних задумів на цьому напрямку. Це означає не просто факт звільнених територій, а й не дали можливості противнику зайняти нові. Росіян вивели у мінус«, — заявив експерт.