Трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудовий стаж / © segodnya.ua

Реклама

В Україні термін завершення оцифрування трудових книжок встановлено на 10 червня 2026 року. Відсутність електронної копії трудової книжки не призведе до втрати страхового стажу.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, головна мета оцифровування — зберегти інформацію про роботу до 1 січня 2004 року. Паперові документи можуть бути втрачені/пошкоджені, і в таких випадках підтвердити стаж без електронної копії буде складніше.

Кому необхідно оцифрувати трудову книжку

Дійсним працівникам. Дозволяє легко відстежувати свій стаж і швидко підтверджувати досвід роботи перед роботодавцем.

Реклама

Тим, хто шукає роботу. Роботодавці швидше отримають потрібну інформацію про кандидатів.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

Навіть якщо працівник не оцифрує трудову книжку, страховий стаж він не втратить. Але в майбутньому можуть виникнути труднощі під час оформлення пенсії.

Сам трудовий стаж не анулюється, однак його зарахування може затягнутися, оскільки ПФУ доведеться додатково перевіряти інформацію. У такій ситуації людині, ймовірно, знадобиться більше часу на підтвердження періодів роботи або подання додаткових документів, довідок, наказів чи архівних виписок.

Які роки стажу не зараховують в Україні

Робота без офіційного оформлення, навіть якщо вона фактично виконувалася, не формує страхового стажу, оскільки за такі періоди не здійснюється нарахування та сплата обов’язкових внесків. Саме на цьому акцентують у Пенсійному фонді України.

Реклама

Однак законодавство передбачає низку винятків, коли стаж зараховується навіть за відсутності безпосередньої трудової діяльності.

Зокрема, до нього включається:

період відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку час отримання окремих видів соціальних виплат

Нагадаємо, щоб не втратити страховий стаж та уникнути затримань із пенсією, українцям необхідно оцифрувати свої трудові книжки.