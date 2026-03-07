Удар балістикою по багатоповерхівці Харкова: кількість жертв знову зросла

Атака на Харків. / © Управління ДСНС у Харківській області

У Харкові на місті ракетного удару по житловій багатоповерхівці тривають пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих знову зросла.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«З-під завалів дістали тіло дев’ятого загиблого», — йдеться у повідомленні мера.

Зауважимо, понад годину тому мер повідомив, що було «знайдено восьме тіло загиблої людини».

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що кількість пошукові роботи на місці атаки не припиняються.

Атака на Харків

Вночі армія РФ масовано атакувала Харків ракетами і дронами. Одна з ракет влучила просто у багатоповерхівку в Київському районі міста. Внаслідок «прильоту» було зруйновано під’їзд будинку — від 1-го до 5-й поверху.

Експерт Юрій Ларін зауважив, що Росія могла атакувати Харків новими ракетами. Йдеться про «Изделие-30» з бойовою частиною вагою 800 кілограмів. Потужний удар призвів до масштабних руйнувань житлового сектору та об’єктів цивільної інфраструктури.