Удар баллистикой по многоэтажке: количество погибших продолжает расти

Атака на Харьков. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове на городе ракетного удара по многоэтажке продолжаются поисково-спасательные работы. Число погибших снова возросло.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Найдено восьмое тело погибшего человека под завалами дома», — проинформировал мэр около 12:20.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что количество жертв возросло. По его словам, поисковые работы на месте атаки не прекращаются.

«Под завалами разбитой жилой пятиэтажки в Харькове обнаружены фрагменты тела восьмого погибшего», — подчеркнул руководитель ОВА.

Атака на Харьков

Ночью армия РФ массированно атаковала Харьков ракетами и дронами. Одна из ракет попала прямо в многоэтажку в Киевском районе. В результате «прилета» был разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа.

Эксперт Юрий Ларин отметил, что Россия могла атаковать Харьков новыми ракетами. Речь идет о «Изделие-30» с боевой частью весом 800 кг Мощный удар привел к масштабным разрушениям жилищного сектора и объектам гражданской инфраструктуры.