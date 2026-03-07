Счастливая купюра в кошельке / © pexels.com

Ее массовый выпуск был прекращен в 1966 году, а десять лет спустя ограниченную серию возобновили специально к празднованию двухсотлетия независимости США.

Даже многие американцы ни разу не держали такую банкноту в руках, что делает ее настоящим раритетом. Современные экземпляры практически не выпускаются — всего около 1% всех когда-то напечатанных банкнот, поэтому встретить их в повседневном обращении очень сложно.

Именно из-за редкости купюра 2 доллара снискала славу счастливой банкноты, которую принято носить в портмоне для привлечения финансового успеха. По поверьям, если в вашем кошельке лежит такая купюра, деньги никогда не переводятся, а финансовое благополучие сохраняется. Поэтому традиционно дарят купюру 2 доллара на праздники как символ удачи и процветания.

Кроме того, с этой купюрой связано немало народных примет и предрассудков. Считается, что она может служить оберегом от неудач, уводить беду и защищать в сложные моменты жизни.

Существует также интересное поверье: если купюра повреждена или от нее оторван уголок, ее нельзя держать — это может принести неудачу. Поэтому случайно получив банкноту без уголков, лучше от нее избавиться, чтобы избежать нежелательных проблем.