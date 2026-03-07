ТСН у соціальних мережах

Тримайте цю купюру в гаманці — і гроші самі потягнуться до вас

Купюра номіналом 2 долари США вважається однією з найрідкісніших та найцінніших серед колекціонерів.

Її масовий випуск було припинено 1966 року, а через десять років обмежену серію відновили спеціально до святкування двохсотріччя незалежності США.

Навіть багато американців жодного разу не тримали таку банкноту в руках, що робить її справжнім раритетом. Сучасні примірники практично не випускаються — лише близько 1 % усіх колись надрукованих банкнот, тому зустріти їх у повсякденному обігу вкрай складно.

Саме через рідкість купюра 2 долари здобула славу щасливої банкноти, яку заведено носити в портмоне для залучення фінансового успіху. За повір’ями, якщо у вашому гаманці лежить така купюра, гроші ніколи не переводяться, а фінансове благополуччя зберігається. Через це традиційно дарують купюру 2 долари на свята як символ удачі та процвітання.

Крім того, з цією купюрою пов’язано чимало народних прикмет і забобонів. Вважається, що вона може служити оберегом від невдач, відводити біду та захищати у складні моменти життя.

Існує також цікаве повір’я: якщо купюра пошкоджена або від неї відірвано куточок, її не можна тримати — це може принести невдачу. Тому випадково отримавши банкноту без куточків, краще її позбутися, щоб уникнути небажаних проблем.

