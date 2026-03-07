- Дата публікації
Трамп пригрозив Ірану «дуже сильним» ударом по нових цілях: заява
Трамп зробив гучну заяву про Іран, назвавши країну «невдахою Близького Сходу».
Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Іран сьогодні зазнає «дуже сильного» удару, якщо режим не здасться.
Про це американський лідер заявив у соцмережі Truth Social.
«Через погану поведінку Ірану серйозно розглядаються райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цільові об’єкти», — заявив президент.
Трамп зухвало заявив, Іран став не «хуліганом Близького Сходу», а —
З його слів, такою країна залишатиметься багато десятиліть — «доки не капітулює або, ймовірніше, повністю не розвалиться».
Окрім того, очільник Білого дому заявив, що президент Ірану Масуд Пезешкіан перепросив перед сусідніми близькосхідними країнами лише «через невпинні атаки США» і тому, що «зазнає супер поразок».
Війна США проти Ірану — заяви Трампа
Напередодні президент США Дональд Трамп виключив будь-яку можливість дипломатичної угоди з Іраном задля припинення війни. З його слів, «жодної угоди з Іраном не буде». Єдина вимога, заявив очільник Білого дому — це «безумовна капітуляція».
Окрім того, американський президент заявив, що США збільшують виробництво озброєння — задля «найвищих показників кількості». Разом з тим він вихвалився, що в Америк фактично «необмежений запас боєприпасів середнього та вище середнього класу». Це озброєння використовують в Ірані.
Окрім того, Трамп прагне зміни влади в Ірані. Ба більше — він навіть має кілька кандидатур на роль «хорошого лідера». Він назвав сина ексаятоли Моджтаба Хаменеї «слабкою фігурою».