Трамп пригрозив Ірану «дуже сильним» ударом по нових цілях: заява

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Іран сьогодні зазнає «дуже сильного» удару, якщо режим не здасться.

Про це американський лідер заявив у соцмережі Truth Social.

«Через погану поведінку Ірану серйозно розглядаються райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цільові об’єкти», — заявив президент.

Трамп зухвало заявив, Іран став не «хуліганом Близького Сходу», а —

З його слів, такою країна залишатиметься багато десятиліть — «доки не капітулює або, ймовірніше, повністю не розвалиться».

Окрім того, очільник Білого дому заявив, що президент Ірану Масуд Пезешкіан перепросив перед сусідніми близькосхідними країнами лише «через невпинні атаки США» і тому, що «зазнає супер поразок».

Допис Трампа у Truth Socia.

Війна США проти Ірану — заяви Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп виключив будь-яку можливість дипломатичної угоди з Іраном задля припинення війни. З його слів, «жодної угоди з Іраном не буде». Єдина вимога, заявив очільник Білого дому — це «безумовна капітуляція».

Окрім того, американський президент заявив, що США збільшують виробництво озброєння — задля «найвищих показників кількості». Разом з тим він вихвалився, що в Америк фактично «необмежений запас боєприпасів середнього та вище середнього класу». Це озброєння використовують в Ірані.

Окрім того, Трамп прагне зміни влади в Ірані. Ба більше — він навіть має кілька кандидатур на роль «хорошого лідера». Він назвав сина ексаятоли Моджтаба Хаменеї «слабкою фігурою».