Трамп відповів, чи буде наземне вторгнення США до Ірану
Водночас американський лідер пригрозив, що Америка має «величезну кількість» ресурсів задля продовження операції.
Від початку військової операції США та Ізраїлю Іран «втратив все». Наразі немає необхідності наземного вторгнення.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News.
Заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про готовність до наземного вторгнення Трамп назвав «марними коментарями». Мовляв, Білий дім наразі не думає про це.
«Це (наземне вторгнення — Ред.) марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити», — висловився американський лідер.
З його слів, військові Сполучених Штатів мають достатньо ресурсів для продовження ударів.
«У нас величезна кількість боєприпасів. У нас їх найбільше, ніж будь-коли. У нас їх багато в інших країнах», — заявив Трамп.
Війна США в Ірані — наземне вторгнення
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готується до великої війни зі США. З його слів, країна не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів. Втім, така операція стане «катастрофою» саме для американців.
«Ні, ми чекаємо на них», — відповів Арагчі на запитання, чи відчуває Іран страх перед ймовірним вторгненням.