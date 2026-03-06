Трамп відповів, чи буде наземне вторгнення США до Ірану

Дональд Трамп. / © Associated Press

Від початку військової операції США та Ізраїлю Іран «втратив все». Наразі немає необхідності наземного вторгнення.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News.

Заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про готовність до наземного вторгнення Трамп назвав «марними коментарями». Мовляв, Білий дім наразі не думає про це.

«Це (наземне вторгнення — Ред.) марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити», — висловився американський лідер.

З його слів, військові Сполучених Штатів мають достатньо ресурсів для продовження ударів.

«У нас величезна кількість боєприпасів. У нас їх найбільше, ніж будь-коли. У нас їх багато в інших країнах», — заявив Трамп.

Війна США в Ірані — наземне вторгнення

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готується до великої війни зі США. З його слів, країна не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів. Втім, така операція стане «катастрофою» саме для американців.

«Ні, ми чекаємо на них», — відповів Арагчі на запитання, чи відчуває Іран страх перед ймовірним вторгненням.