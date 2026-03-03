Хаменеї не встиг сховатися: FT вразило деталями секретної операції з ліквідації лідера Ірану

Алі Хаменеї / © Associated Press

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб. Операцію планували упродовж місяців. Втім, остаточне рішення ухвалили на початку операції — перш ніж він зміг сховатися в бункері.

Про це повідомили джерела Financial Times, пише DW.

За інформацією FT, ізраїльська розвідка протягом багатьох років збирала дані, що дозволили здійснити план вбивства Хаменеї. На сервера в Тель-Авіві в режимі реального часу передавалися зашифровані дані майже з усіх камер відеоспостереження в Тегерані, які зламали ще кілька років тому.

Дорожні камери — як джерело розвідки

Особливо корисними виявилися записи з однієї з камер біля резиденції Хаменеї на вулиці Пастер. Кут її огляду дозволив визначити місце, де паркують машини охоронці та водії високопосадовців. За словами співрозмовника видання, інформація з камер відеоспостереження дозволила зібрати безліч деталей про співробітників служб безпеки, зокрема, їхні адреси, графік роботи, маршрути, а також визначити тих, кого вони охороняли і перевозили.

Саме ця багаторічна розвідувальна операція підготувала основу для здійснення плану вбивства Хаменеї. Камери були одним із кількох джерел розвідки, які допомогли підтвердити перебування аятоли зранку 28 лютого у його кабінеті.

«Ми знали Тегеран, як Єрусалим… і коли знаєш [місце] так само добре, як знаєш вулицю, на якій виріс, помічаєш одну річ, яка тут не на своєму місці», — розповіло джерело в ізраїльській розвідці Financial Times.

Обмеження веж мобільного зв’язку

Ізраїлю вдалося порушити роботу «близько десятка» веж мобільного зв’язку поблизу резиденції аятоли, щоб запобігти можливим попередженням для охоронців Хаменеї. Зазначається, що під час вхідних дзвінках створювалася ілюзія, що телефони зайняті. Саме тому охорона аятоли не могла отримувати можливі попередження.

Коли ізраїльська розвідка та Центральне розвідувальне управління США дізналися, що Хаменеї проведе зустріч у своєму офісі вранці 28 лютого, склалися особливо вдалі обставини для його вбивства разом з більшістю іранського вищого керівництва, наголошує Financial Times.

Планування вбивства Хаменеї

За словами джерел, операцію щодо ліквідації Хаменеї планували місяцями. Втім, її скоригували, коли американська та ізраїльська розвідка дізналася, що він та високопосадовці зустрінуться в його резиденції в суботу зранку.

Відомо, що верховний лідер Ірану ховався від обстрілів у бункерах, недоступних для ізраїльських бомб. Саме тому ліквідувати його вже після початку військових дій було б набагато складнішим завданням.

Перед початком операції американські військові здійснили кібератаки, які порушили здатність Ірану «бачити, спілкуватися та реагувати» на можливі авіаудари. Тим самим вони розчистили шлях для ізраїльських винищувачів, які завдали удару по комплексу Хаменеї, використавши до 30 високоточних боєприпасів.

«Деякі деталі операції ніколи не буде оприлюднено, щоб захистити джерела інформації і методи, що використовуються для відстеження інших цілей. Вбивство Хаменеї було не просто технологічним досягненням, а політичним рішенням», — заявили кілька нинішніх і ексспівробітників ізраїльської розвідки, яких опитала FT.

Ліквідація Хаменеї

Зранку 28 лютого було атаковано палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб. На супутникових знімках було видно сильні руйнування резиденції.

Того ж дня почала з’являтися інформація про те, що Хаменеї було ліквідовано. Однак це заперечила мерія Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп офіційно заявив про ліквідацію значної частини вищого політичного керівництва Ірану, але смерть аятоли також не підтвердив.

Однак вночі проти 1 березня іранське державне телебачення підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів. Влада оголосила 40-денну загальнонаціональну жалобу і надала жителям країни сім вихідних днів.

