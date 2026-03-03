Росіяни почали реалістично маскувати антени для РЕБ: у чому небезпека (фото)

Ворог маскує антени РЕБ та зв’язку під штучні дерева. / © Сергій Флеш

Росіяни почали використовувати нові методи маскування критичного обладнання. Щоб сховати антени, які потрібні для гарного зв’язку, від української аеророзвідки, ворог почав «вмонтовувати» їх у штучні об’єкти. Вони схожі на стовбури дерев та пеньки.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш».

У чому полягає складність виявлення

Під час війни одне з найголовніших завдань — знайти та знищити ворожу радіоелектронну боротьбу (РЕБ), так звану «глушилку», пристрої для підслуховування (РЕР) та пульти, якими керують дронами. У всієї цієї техніки є одна спільна деталь — антени.

Саме за цими антенами українські оператори дронів і полюють. Адже антена — це головна «мішень». Якщо її знайти, можна вивести з ладу цілу систему зв’язку або дізнатися, де ховається ворожий пілот. Оскільки залізні конструкції дуже сильно виділяються на фоні дерев та трави, ворогу стає все важче їх ховати в природі. Саме тому вони вигадують хитрощі, на кшталт штучних пеньків, щоб замаскувати метал під звичайне дерево.

Ворог маскує антени РЕБ та зв’язку під штучні дерева. / © Сергій Флеш

Однак нова знахідка показує, що ворог намагається візуально «розчинити» ці засоби в навколишньому середовищі. На оприлюднених кадрах видно процес створення фальшивих об’єктів.

Основа може складатися з пластикової або металевої сітки, яка формує каркас.

Всередині каркаса вставлять антену та супутні кабелі.

Ззовні цю форму заливають звичайною монтажною піною, якій надають фактури кори дерева, а потім фарбують у природні кольори.

Ворог маскує антени РЕБ та зв’язку під штучні дерева. / © Сергій Флеш

Чому це небезпечно для цивільних та військових

Такі «дерева» практично неможливо відрізнити від справжніх з висоти польоту розвідувального дрона. Це дозволяє противнику:

Приховано розгортати системи РЕБ, які «глушать» наші безпілотники. Забезпечувати стабільний зв’язок для своїх підрозділів без ризику швидкого виявлення позиції. Облаштовувати пункти керування БПЛА у лісосмугах, залишаючись непоміченими для артилерії.

Ворог маскує антени РЕБ та зв’язку під штучні дерева. / © Сергій Флеш

Нагадаємо, російські війська почали застосовувати на фронті маскувальні сітки, які мають надзвичайно високий ступінь реалістичності.

