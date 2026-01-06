Росіяни почали використовувати "реалістичні" маскувальні сітки на фронті (фото)

Нові маскувальні сітки РФ, які імітують будівельне звалище. / © Сергій Флеш

Російські війська почали застосовувати на фронті маскувальні сітки, які мають надзвичайно високий ступінь реалістичності.

Про це повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Нам би теж таке не завадило. Це реально круто», — зауважив «Флеш» у соцмережах.

Головною особливістю нового засобу маскування є його візуальна ідентичність з будівельним сміттям. Ззовні така сітка нагадує хаотичне звалище битої цегли. Це і робить її практично непомітною під час спостереження з дронів або за допомогою оптичних приладів.

Завдяки об’ємній текстурі та специфічному забарвленню, об’єкт під таким захистом виглядає як звичайна купа будматеріалів, а не маскувальна сітка, під якою ховаються російські загарбники.

Нові маскувальні сітки РФ, які імітують будівельне звалище. / © Сергій Флеш

