Дейнека, якого НАБУ підозрює у хабарництві, призначили начальником прикордонного загону

Сергій Дейнеко / © Сергій Дейнеко

Реклама

Колишній голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко був призваний на військову службу по мобілізації та призначений начальником Луганського прикордонного загону.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Дійсно, на підставі закону України „Про військовий обов’язок“ генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Обставини його звільнення з військової служби на законодавчому рівні не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ по мобілізації», — зазначив Демченко.

Реклама

За словами речника, рішення про призначення ухвалили з урахуванням бойового досвіду Дейнека та його попередньої роботи в системі прикордонного відомства.

Справа Сергія Дейнеки - що відомо

4 січня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ, яку той обіймав від 2019 року. Після звільнення його призначили радником міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

22 січня НАБУ та САП провели обшуки у Дейнека в межах розслідування справи про можливе систематичне отримання неправомірної вигоди.

За даними слідства, у 2023 році посадовці ДПСУ могли організувати схему незаконного переміщення сигарет через кордон до країн ЄС. Йдеться про використання автомобілів із підробленими дипломатичними номерами та уникнення митного контролю.

Реклама

За версією правоохоронців, за проїзд кожної фури прикордонники отримували по 3 тис. євро. Загалом задокументовано щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди.

Вищий антикорупційний суд обрав Дейнеку запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Кошти були внесені 2 лютого іншою особою. Також на підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема заборону залишати територію України без дозволу слідства та обов’язок здати закордонні паспорти.

Сам Дейнеко публічно заперечував свою вину та заявляв про політичну вмотивованість обвинувачень.