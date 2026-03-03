Ціни на пальне можуть піднятися до 80 гривень: коли зростуть тарифи на АЗС

АЗС / © Associated Press

Реклама

Вартість пального у преміальних мережах АЗС може зрости до 80 гривень за літр, а в інших мережах — зупинитися на позначці 75 гривень. Такий сценарій можливий уже протягом тижня за умови, що світові ціни на нафту стабілізуються на нинішньому рівні.

Про це заявив засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі «Вечір.LIVE».

Причини здорожчання та ситуація на ринку

За словами експерта, попри те, що в Україні немає дефіциту і запасів пального достатньо (орієнтовно на 20 днів), уникнути паніки на ринку не вдасться. Головним чинником стрибка цін є стрімке зростання вартості сировини на світових ринках, зокрема через блокування Ормузької протоки та напружену ситуацію на Близькому Сході.

Реклама

«Це не дефіцит. Пальне є, його достатньо. Воно просто дуже швидко здорожчає, тому що дуже швидко йде зростання на світових ринках. Тут питання не в тому, є в нас пальне чи ні. У нас воно є, але воно дорожче. Дуже-дуже суттєво», — пояснив Льоушкін.

Прогноз цін та «нееластичний» попит

Як стверджує експерт, уже завтра водії побачать на заправках чергове здорожчання — орієнтовно на дві гривні за літр. Водночас він наголосив, що попит на пальне є «нееластичним»: люди купуватимуть його навіть за критично високої ціни, оскільки транспорт є життєвою необхідністю.

«Якщо завтра пальне коштуватиме 100 гривень, я його також куплятиму, і по 150 гривень куплятиму, тому що рухатися потрібно. Це такі речі, на які ціна жодного впливу не має», — додав засновник групи Prime.

Також Льоушкін зазначив, що ситуацію ускладнює паніка серед нафтопереробників через неможливість вільного проходу танкерів. Хоча логістичні проблеми більше стосуються країн Сходу, Україну це зачіпає напряму, оскільки значна частина готових нафтопродуктів імпортується з Саудівської Аравії та ОАЕ. Наразі ажіотаж серед споживачів уже почався, і зупинити цей процес, на думку експерта, неможливо.

Реклама

Нагадаємо, через військовий конфлікт на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору, що миттєво відгукнулося на українському ринку.

Раніше повідомлялося, що за останні дві доби вартість бензину в Україні зросла на 3 гривні, що спровокувало хвилю занепокоєння серед автовласників.