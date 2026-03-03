Росія хоче заробити на нафтовій кризі: Зеленський сказав, як це зупинити

Нафта / © pixabay.com

Росія намагатиметься скористатися загостренням на Близькому Сході та можливим зростанням світових цін на нафту для збільшення власних доходів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Москва традиційно використовує геополітичну нестабільність для посилення експорту енергоносіїв. Водночас існують інструменти, які можуть обмежити ці можливості.

“Санкції на танкери, на компанію, на суб’єктів перевезення вантажів, санкції на капітанів, на команди. І можливість, щоб ці танкери потім не відпускалися, була можливість побороти танкерний флот. Не весь, безумовно, це дуже складно зробити, але більшість танкерів”, — наголосив глава держави.

Йдеться передусім про посилення обмежень проти так званого “тіньового флоту”, який Росія використовує для обходу санкцій та експорту нафти.

Війна на Близькому Сході — що відбувається на енергоринку

Глобальні енергетичні ринки зіткнулися з одним із найсерйозніших потрясінь за останні десятиліття. Спільні американсько-ізраїльські удари по Ірану порушили стабільність регіону, який забезпечує близько 20% світових поставок нафти.

Вибухи зафіксовані в ОАЕ та Кувейті — двох великих нафтоекспортерах. Катар, другий у світі за обсягами експортер зрідженого природного газу, повідомив про перехоплення ракет. Вибухи також чули в Бахрейні та поблизу іранського острова Харг — ключового терміналу, через який проходить до 90% іранського нафтового експорту. Водночас дані про судноплавство свідчать, що Тегеран заздалегідь перекачав значну частину нафти на танкери.

Ризик того, що судна можуть опинитися в пастці в Перській затоці або стати мішенями для атак, вже змушує виробників, трейдерів і судновласників переглядати маршрути транспортування нафти та ЗПГ. За даними Reuters, низка великих нафтових компаній і торгових домів тимчасово призупинили відвантаження через протоку.

Якщо конфлікт не буде швидко врегульовано, на початку торгів можливі різкі стрибки цін. Еталонна нафта Brent останніми тижнями піднімалася приблизно до 70 доларів за барель — це найвищий рівень із серпня 2025 року.

Водночас українські економісти закликають уникати паніки. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що говорити про нафту по 100 доларів передчасно. На його думку, після завершення гарячої фази ринки поступово стабілізуються, а альтернативні постачальники зможуть компенсувати можливі перебої.