Чи треба українцям тікати з Ізраїлю: посол розповів про ситуацію

Наразі до посла звернулося 25 українців, які хотіли б евакуюватися з Ізраїлю.

Прапор Ізраїлю

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук оцінив безпекову ситуацію у цій близькосхідній країні та назвав кількість охочих евакуюватися. Наразі масового виїзду не спостерігається, проте дипломати тримають ситуацію під контролем.

Про це дипломат сказав у коментарі «Радіо Свобода».

Корнійчук повідомив, що станом на вечір 2 березня у посольстві не мали інформації про загиблих або поранених українців унаслідок бойових дій на Близькому Сході.

Евакуація з Ізраїлю до України

«Щодо евакуації — люди зверталися, але їх не так багато. Наразі в мене — 25 звернень. Це люди, які приїхали на паломницькі тури і не очікували, звичайно, такої історії. І ті, що короткостроково відвідували знайомих, родичів і хотіли б виїхати», — розповів український посол.

Водночас, за словами дипломата, звернень від громадян України, які залишилися без коштів чи житла, не надходило.

Чи треба евакуюватися з Ізраїлю?

«На сьогодні, на мій погляд, нагальної потреби в евакуації немає, оскільки працює перехід до Єгипту цілодобово. Можна добратися автобусом або приватним транспортом, а звідти — дві години до Шарм-ель-Шейха. У нас в суботу, на момент атаки, були делегації — ми також возили їх на єгипетський кордон», — розповів Корнійчук.

Він зазначив, що посольство підтримує зв’язок із громадянами через гарячу лінію та електронну пошту, а консули продовжують приймати у штатному режимі.

За словами дипломата, якщо кількість охочих евакуюватися з Ізраїлю перевищить сотню, посольство звертатиметься до приватних компаній для організації спеціальних рейсів.

Водночас Корнійчук підкреслив, що нинішня ситуація в Ізраїлі відрізняється від попередньої.

«Тривоги лунають, але їх набагато менше, і вони досить короткі. Тобто тривога не як в Україні, (де вона — ред.) може продовжуватися пів дня. Тут — 15-20 хвилин: вибух, бомбосховище, відбій — і далі люди повертаються до справ. Але я наголошую, що треба дуже уважно ставитися до повідомлень Командування тилу Ізраїлю і виконувати всі вимоги. Це суттєво зменшує чи взагалі унеможливлює летальні наслідки», — зазначив посол.

Нагадаємо, через загострення на Близькому Сході 28 лютого МЗС закликало українців не відвідувати Ізраїль та Іран, а тим, хто вже там, — негайно виїхати або суворо дотримуватися заходів безпеки. Громадянам у регіоні слід уникати скупчень людей, стежити за повідомленнями влади, тримати з собою документи та знати розташування укриттів.

Ситуація в Ізраїлі — що відомо про удари з боку Ірану

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого, Тегеран випустив по Ізраїлю 270 ракет і дронів. Як повідомив тоді Корнійчук, близько 40 цілей (майже 20%) не вдалося збити, що призвело до влучань, зокрема в Тель-Авіві та Бейт-Шемеші. Внаслідок атак загинули 11 людей, а понад 140 отримали поранення.

Увечері 1 березня іранська ракета влучила в районі Єрусалима, унаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, а на місці падіння уламків працювала поліція.

