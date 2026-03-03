Чи справді Україна допомагає Європі збивати іранські дрони: Зеленський прокоментував

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України ділитися унікальним досвідом використання безпілотників із Британією, США та союзниками з ЄС. Він зазначив, що літаків і ракет недостатньо для протистояння іранським безпілотникам.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Corriere Della Serra.

Зеленський прокоментував заяву прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про те, що українські експерти з безпілотників можуть співпрацювати з британськими для оборони Європи та її союзників.

«Я не обговорював це зі Стармером чи іншими лідерами Близького Сходу, чи країн Перської затоки», — сказав президент України.

«Ми тут у розпалі війни, але ми залишаємося доступними: у нас є чудові фахівці з використання безпілотників, і ми готові поділитися своїми знаннями з нашими союзниками — від Великої Британії та Сполучених Штатів до Італії, Франції, Німеччини», — додав глава держави.

Він також відповів на запитання, чи є Україна передовою лінією Європи.

«Ми — ваш захист, і європейці це добре розуміють; вони допомагають нам з самого початку конфлікту. Ви можете бачити це зараз на Близькому Сході: літаків і ракет недостатньо, щоб протистояти іранським безпілотникам. Ті, хто інвестує з нами, в нашу галузь безпілотників, отримають наші знання та досвід у цій галузі», — зауважив Зеленський.

Заява Стармера про допомогу України у збитті дронів

Нагадаємо, 1 березня Стармер заявив, що через непередбачувані удари з боку Ірану Британія надає свої військові бази для операцій США та залучає фахівців з України, щоб допомогти союзникам у Перській затоці відбивати атаки іранських безпілотників.

Допомога України країнам Близького Сходу

Зауважимо, Зеленський у розмові з Bloomberg запропонував країнам Близького Сходу (зокрема ОАЕ, Саудівській Аравії та Катару) допомогу найкращих українських фахівців у перехопленні іранських дронів. В обмін на цей унікальний досвід Україна просить лідерів регіону використати свій вплив на Росію, щоб домовитися про тимчасове перемир’я терміном від двох тижнів до двох місяців.

Зеленський повідомив, що країни Близького Сходу наразі не зверталися до України з прямими запитами щодо допомоги у боротьбі з іранськими дронами. Попри відсутність офіційних звернень, Україна готова ділитися унікальним досвідом збиття «Шахедів», які тероризують обидва регіони. Глава держави підтвердив готовність відправити фахівців для захисту цивільного населення в обмін на політичний вплив цих країн на Росію (зокрема щодо перемир’я) та взаємовигідний обмін зброєю для покриття дефіциту.