Війна в Україні: Зеленський запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на перемир'я з боку Росії - Bloomberg

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу допомогу у протидії іранським безпілотникам в обмін на сприяння у досягненні тимчасового перемир’я у війні Росії проти України.

Про це глава держави заявив у розмові з Bloomberg.

За словами Зеленського, за роки повномасштабної війни Україна накопичила унікальний досвід боротьби з іранськими дронами, зокрема типу Shahed, які Росія масово застосовує проти українських міст. Саме цей досвід, на його думку, може бути корисним для держав регіону, які нині також стикаються з такими атаками.

“Я запропонував би таке: лідери країн Близького Сходу мають хороші відносини з росіянами. Вони можуть попросити Росію погодитися на місячне припинення вогню”, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що у разі досягнення перемир’я Україна готова направити до країн регіону своїх фахівців з перехоплення безпілотників. За його словами, йдеться про найкращі команди операторів і спеціалістів, які могли б допомогти захистити цивільне населення від атак.

Він також припустив, що режим припинення вогню може бути коротшим або довшим — від двох тижнів до двох місяців — залежно від домовленостей сторін.

Зеленський озвучив цю пропозицію після того, як низка міст на Близькому Сході, зокрема Дубай, зазнали атак іранських дронів і ракет у відповідь на удари США та Ізраїлю по іранських об’єктах.

Водночас раніше Москва неодноразово відкидала заклики Вашингтона щодо припинення вогню в Україні, тому залишається незрозумілим, чи готовий Кремль змінити позицію.

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін провів телефонні розмови з лідерами країн Перської затоки, які постраждали від іранських атак, зокрема з керівництвом Бахрейну, ОАЕ та Катару. Також там заявили про постійні контакти з іранським керівництвом.

Зеленський підкреслив, що такі країни, як ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар, мають тісні економічні зв’язки з Росією і можуть використати свій вплив для сприяння перемир’ю. Він також зазначив, що Україна готова допомагати союзникам у регіоні у зміцненні протиповітряної оборони та боротьбі з безпілотниками.

