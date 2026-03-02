Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Про це він заявив під час промови на острові Лонг, повідомляє Le Figaro.

За словами Макрона, його пріоритет — це зберегти «руйнівну силу стримування» у мінливому та небезпечному світі.

«Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», — заявив він.

Президент уточнив, що відтепер цифрові дані про французький ядерний арсенал більше не будуть оприлюднюватися.

«Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого арсеналу, на відміну від минулого», — додав Макрон.

Нагадаємо, Велика Британія готує масштабне оновлення оборонної стратегії. Уряд не виключає можливості нападу на територію країни. Зокрема, Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.

Нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».