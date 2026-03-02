- Дата публікації
Франція збільшує ядерний арсенал, всі дані засекретять — Макрон
Франція, на відміну від інших країн Європи, володіє незалежним від США в технічному плані ядерним арсеналом. Завдяки цьому Париж став центром європейських дискусій про власну ядерну оборону.
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.
Про це він заявив під час промови на острові Лонг, повідомляє Le Figaro.
За словами Макрона, його пріоритет — це зберегти «руйнівну силу стримування» у мінливому та небезпечному світі.
«Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», — заявив він.
Президент уточнив, що відтепер цифрові дані про французький ядерний арсенал більше не будуть оприлюднюватися.
«Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого арсеналу, на відміну від минулого», — додав Макрон.
Нагадаємо, Велика Британія готує масштабне оновлення оборонної стратегії. Уряд не виключає можливості нападу на територію країни. Зокрема, Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.
Нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».