Україну не врятує навіть безліміт Patriot: експерти пояснили проблему

Patriot / © Getty Images

Реклама

Україна активно використовує американські системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими балістичними та гіперзвуковими ракетами. Водночас навіть за відсутності дефіциту перехоплювачів ці комплекси не здатні забезпечити абсолютний захист. Це підтверджують і сучасні бойові приклади на Близькому Сході.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Системи Patriot сьогодні залишаються одним із ключових інструментів протидії балістичним загрозам як в Україні, так і у світі. Під час нещодавніх операцій США та Ізраїлю проти Ірану було зафіксовано сотні запусків балістичних ракет, що стало серйозним випробуванням для протиракетної оборони.

Реклама

В Україні Patriot фактично є основним засобом перехоплення таких цілей. Однак через обмежену кількість ракет-перехоплювачів інколи доводиться запускати лише одну протиракету по одній цілі, водночас стандартна тактика передбачає кілька. Це підвищує ризик прориву навіть у добре прикритих районах.

На перший погляд, проблему можна вирішити збільшенням виробництва сучасних ракет PAC-3 MSE або їх ліцензійним виробництвом. Це справді могло б значно підвищити ефективність оборони. Проте навіть у разі повного забезпечення запасами Patriot не гарантує 100% перехоплення.

У Мережі з’явилися кадри перехоплення балістичної ракети під час атаки на військову базу в Катарі. На відео видно, як система запускає кілька перехоплювачів поспіль, але всі вони не влучають у ціль. Зрештою ракета досягає об’єкта.

Такі випадки трапляються рідко, однак вони демонструють головну особливість будь-якої системи ППО: ймовірність ураження ніколи не дорівнює 100%. Навіть найсучасніші ракети можуть промахнутися через складні траєкторії, маневрування або використання хибних цілей.

Реклама

Особливу проблему створюють російські комплекси, зокрема “Іскандер”, які здатні маневрувати на фінальній ділянці польоту та застосовувати засоби протидії перехопленню. Це робить їх складнішими цілями, ніж багато інших балістичних ракет.

Експерти наголошують: для надійного захисту міст і критичної інфраструктури необхідна багаторівнева система протиракетної оборони. Вона має включати різні типи засобів — від середньої дальності до стратегічних систем ПРО.

Водночас отримання комплексів класу THAAD або Arrow, які доповнюють Patriot у деяких країнах, залишається для України складним питанням через їх обмежену кількість і високу вартість.

Підприємствам дозволили посилити захист від атак

Раніше в Україні оновили правила експериментального проєкту щодо залучення бізнесу до системи протиповітряної оборони.

Реклама

Згідно з рішенням уряду, стратегічні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури можуть отримувати додаткові засоби захисту та боєприпаси під контролем військового командування.

Це дозволить посилити оборону енергетичних, промислових і логістичних об’єктів, які регулярно стають цілями російських ракетних атак. Експерти вважають, що поєднання державної ППО та локальних систем захисту допоможе знизити ризики ударів по ключових об’єктах та частково компенсувати обмежені можливості стратегічних комплексів.

Також нагадаємо, що раніше співзасновник української збройової компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.

Паралельно Fire Point працює над ще однією моделлю балістичної ракети FP‑9, яка має бойову частину 800–850 кг і дальність польоту 800–850 км. Тестові випробування балістики, яка здатна ударити по Москві та Петербургу, теж мали відбутися у лютому цього року. Її кодифікація анонсувалася на літо 2026 року.