Українська ракета FP‑7: у Fire Point розповіли, коли розпочнуть масове виробництво

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Реклама

Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман повідомив, що готується завершити кодифікацію нової балістичної ракети FP‑7 уже до кінця року. Якщо держава надасть необхідне фінансування і замовлення, масовий випуск цих ракет — у масштабах сотень одиниць щомісяця — реально запустити вже від травня 2026-го.

Про це йшлося під час розмови співвласника Fire Point із кореспондентом ВВС.

Коли очікувати серії FP‑7

За словами Дениса Штілермана, документацію на FP‑7 Міноборони може затвердити найближчими місяцями. Він наголосив, що створення української балістичної ракети довго стримувала політична воля і затяжні бюрократичні процедури. Лише після початку повномасштабної війни регуляторний тиск на виробників високоточної зброї та дронів суттєво зменшився, що й дало імпульс розвитку галузі.

Реклама

«За наявності запиту та ресурсів ми здатні вийти на серійний темп уже навесні — це сотні ракет щомісяця», — підкреслив Штілерман.

Характеристики та перспективи сімейства FP

FP‑7 позиціонується як український аналог ракети С‑400, але завдяки композитній конструкції має інші технічні параметри. Її заявлена дальність — 200 км, швидкість — 1500 м/с, а бойова частина важить 150 кг. КВО становить близько 14 метрів.

Паралельно Fire Point працює над наступною моделлю — FP‑9. Ця ракета матиме значно більшу дальність — до 855 км, швидкість понад 2200 м/с, а маса бойової частини сягатиме 800 кг. Така система дозволить Україні уражати критично важливі цілі далеко в тилу противника.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+» Денис Штілерман також зазначав, що вже вироблено балістичну ракету на невелику відстань.

Реклама

«До середини наступного року ми зробимо балістичну ракету, яка буде летіти 850 кілометрів», — сказав співвласник Fire Point.