Гламур
189
1 хв

Донька Олі Полякової розсекретила розкішний подарунок від мами на 21-річчя за понад 6 тисяч доларів

Хоч артистка не поруч із донькою, але приємним презентом її потішила.

Віра Хмельницька
Оля Полякова з донькою Машею

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Донька української співачки Олі Полякової 2 березня відсвяткувала свій день народження.

Блогерка Маша зустріла 21-річчя в США, де живе та навчається. Звичайно ж, Оля Полякова вітала свою первістку. З нагоди дня народження артистка адресувала Маші теплі та приємні слова. Виконавиця зазначила, що неабияк пишається донькою, а також завжди її підтримуватиме та буде поруч. І хоч Маші вже 21 рік, для Олі Полякової вона завжди буде маленькою дівчинкою.

"Я тобою пишаюся. Я щаслива бути твоєю мамою. І запам'ятай головне: я завжди на твоєму боці. Я завжди поруч. І скільки б тобі не було — для мене ти все одно моя маленька дівчинка. Люблю. Пишаюся. Дякую долі за тебе", - зазначила артистка.

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Тим часом Маша розсекретила, який подарунок їй зробила зіркова мама. Хоч Оля Полякова не поруч із донькою, але приємним презентом її потішила. Виконавиця подарувала Маші розкішну сумку від Chanel, вартість якої на офіційному сайті становить 6,4 тисяч доларів.

"Подарунок від матусі на 21 рік", - подякувала мамі Маша.

Саме такий подарунок Оля Полякова зробила доньці Маші / © instagram.com/marypoppers1

Саме такий подарунок Оля Полякова зробила доньці Маші / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, раніше донька Олі Полякової показувала, який розкішний сюрприз із нагоди для народження їй влаштував чоловік-іноземець.

189
