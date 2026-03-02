ТСН у соціальних мережах

Донька Олі Полякової похизувалась розкішним сюрпризом від чоловіка-іноземця з нагоди її 21-річчя

Маша Полякова святкує день народження.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової похизувалась, який сюрприз їй підготував чоловік-іноземець з нагоди 21-річчя.

Так, блогерка Маша Полякова 2 березня святкує день народження. Дівчині виповнюється вже 21 рік. Свій день народження Маша зустрічається в США, де живе та навчається. Чоловік блогерки один із перших привітав її з важливою датою.

Еден Пассареллі ретельно підготувався до дня народження Маші. Він дивував дружину оригінальним сюрпризом. Поки блогерка спала, її чоловік прикрасив кімнату квітами, повітряними кульками, стрічками, гірляндою та написом Happy Birthday, що в перекладі "З днем народження". Коли Маша прокинулась, то була приємно здивована.

"Ну, що, любі! Ось так мене зустрічає ранок. Мені тут все так гарно прикрасили. Будемо дивитися, що далі", - ділиться блогерка.

Допис Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Допис Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Проте на цьому сюрпризи не закінчились. Вочевидь, на Машу ще чекає приємний подарунок та затишне святкування. Проте блогерка зазначила, що вже згодом буде ділитися подробицями.

Нагадаємо, 2 березня день народження також святкує донька акторки Ольги Сумської. Артистка привітала Ганну з 24-річчям і показала, як та подорослішала.

