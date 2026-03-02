Таропрогноз на 2–8 березня: для кого цей тиждень стане переломним

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп за картами Таро на 2–8 березня вказує на період різких рішень, фінансових змін і важливих розмов для частини знаків зодіаку — стабільним цей тиждень буде не для всіх.

Головна карта тижня — Колесо Фортуни

Це Аркан змін. Події розвиватимуться швидко, і стабільність може виявитися умовною. Тиждень не про очікування — а про реакцію.

Головне правило — адаптуватися.

Реклама

ТОП-3 знаки тижня

Близнята — Маг

Сприятливий період для старту, переговорів і ініціативи. Ваші рішення матимуть швидкий результат.

Лев — Сонце

Можлива підтримка або позитивна новина. Тиждень може зміцнити позиції у роботі чи особистому.

Козоріг — Колісниця

Рух уперед через рішучість. Справи, що гальмувалися, можуть зрушити.

Кому варто бути обережними

Телець — П’ятірка Пентаклів

Фінансова уважність обов’язкова. Уникайте ризикових витрат.

Реклама

Скорпіон — Башта

Можлива різка зміна планів або новина, яка змусить швидко адаптуватися.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Активний тиждень, але не варто поспішати з різкими рішеннями.

Телець — П’ятірка Пентаклів

Контролюйте бюджет і не довіряйте сумнівним обіцянкам.

Реклама

Близнята — Маг

Ініціатива принесе результат.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція допоможе уникнути помилок.

Лев — Сонце

Позитивний розвиток подій.

Діва — Вісімка Пентаклів

Результат залежить від дисципліни.

Реклама

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір.

Скорпіон — Башта

Зміни можуть бути різкими, але необхідними.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий шанс або старт.

Козоріг — Колісниця

Ривок уперед можливий уже цього тижня.

Реклама

Водолій — Зірка

Нова перспектива і підтримка.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий час для домовленостей.

Тиждень 2–8 березня — період руху і переломних моментів. Карти Таро показують: виграє той, хто не зволікатиме з рішеннями.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.