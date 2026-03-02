Таропрогноз на 2–8 марта: для кого эта неделя станет переломной

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 2–8 марта указывает на период резких решений, финансовых изменений и важных разговоров для части знаков зодиака — стабильной эта неделя будет не для всех.

Главная карта недели — Колесо Фортуны

Это Аркан перемен. События будут развиваться быстро, и стабильность может оказаться условной. Неделя не об ожиданиях — а о реакции.

Главное правило – адаптироваться.

ТОП-3 знака недели

Близнецы — Маг

Благоприятный период для старта, переговоров и инициатив. Ваши решения получат быстрый результат.

Лев — Солнце

Возможна поддержка или положительная новость. Неделя может укрепить позиции в работе или личном.

Козорог — Колесница

Движение вперед из-за решимости. Торможенные дела могут сдвинуть.

Кому следует быть осторожными

Телец — Пятерка Пентаклов

Финансовая внимательность обязательна. Избегайте риска.

Скорпион — Башня

Возможна резкая смена планов или новость, которая заставит быстро адаптироваться.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Активная неделя, но не стоит торопиться с резкими решениями.

Телец — Пятерка Пентаклов

Контролируйте бюджет и не доверяйте сомнительным обещаниям.

Близнецы — Маг

Инициатива принесет результат.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет избежать ошибок.

Лев — Солнце

Позитивное развитие событий.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Результат зависит от дисциплины.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Скорпион — Башня

Изменения могут быть резкими, но необходимыми.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый шанс или старт.

Козорог — Колесница

Рывок вперед возможен уже на этой неделе.

Водолей — Звезда

Новая перспектива и поддержка.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятное время для уговоров.

Неделя 2-8 марта - период движения и переломных моментов. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто не будет медлить с решениями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.