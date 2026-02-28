Переломная дата войны в Украине: известный астролог Влад Росс ошеломил прогнозом

Астролог Влад Росс предполагает, что после сегодняшнего «парада планет» возможны изменения в военной ситуации. / © ТСН

Война в Украине после «парада планет», который состоится сегодня, 28 февраля, как никогда близка к определенному завершению — такое мнение, опираясь на собственные трактовки этого астрономического явления, высказал в комментарии для ТСН.ua известный астролог Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Это будет полумалый «парад планет». Сойдутся (в определенной конфигурации) близкие к Солнцу планеты. Меркурий — ретроградный, Венера ретроградная. Также идет конкретный коридор затмений. Срединная точка между затмениями разворачивается с точностью до наоборот. В то время, когда все говорят, что переговоры якобы полностью провалились, что перемирия не будет — это значит, что может быть с точностью до наоборот. Поэтому мы ближе к миру, как никогда. Шансы на мир — великолепны, если будут найдены точки соприкосновения. Все может случиться с точностью до наоборот. И этому, кстати, способствует этот полумалый „парад планет“, — делится своей трактовкой ситуации Влад Росс.

К этому он добавляет, что, когда есть «парад планет», может кардинально измениться военная ситуация.

«Обратите внимание, что сейчас происходит между Пакистаном и Афганистаном», — приводит пример Росс.

По прогнозам астролога, в ближайшем будущем все же есть вероятность того, что ситуация временно может осложниться.

«Сложная ситуация возможна ближе к лунному затмению — 1, 2, 3, 4, 5 марта. Лунное затмение — 3 марта. Сложная, может быть, катастрофическая ситуация прогнозируется в августе. Если Россия когда-нибудь и совершит нападение на страны Балтии, то это может произойти в августе 2026 года. В первой половине августа. Это может быть ужас, это может навредить нам. Август — самый опасный месяц. Но ядерной войны в этом году точно не будет», — утверждает Росс.

И, резюмируя добавляет, ссылаясь на свои источники: «Если не договорятся о заморозке войны в Украине до 16 апреля, о перемирии, то Россия намерена закрыть свои границы и объявить тотальную мобилизацию 1 миллиона мужчин. Потому сейчас в России и обсуждают закрытие мессенджеров».