Відключення світла 3 березня: які графіки запровадять

У вівторок, 3 березня, у низці регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«У частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Також додали, що головною причиною повернення до стабілізаційних заходів є значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок системних ракетно-дронових атак з боку Росії.

Енергетики попереджають, що обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня залежно від оперативного стану в системі.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України у понеділок, 2 березня, у частині регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.

Раніше повідомлялося, для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі