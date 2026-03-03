ТСН у соціальних мережах

Кохана Ханумака пішла від нього і шокувала причинами: "Всьому є межа"

Обраниця артиста розкрила подробиці їхніх стосунків.

Руслан Ханумак із коханою

Руслан Ханумак із коханою / © instagram.com/hanumak

Кохана українського актора та ведучого Руслана ХанумакаКатерина – пішла від нього і шокувала причинами свого рішення.

Про це обраниця артиста оголосила в своєму Instagram. Катерина зазначила, що не планувала цього виносити в публічний простір, однак лише саме так вона зможе поставити крапку. Кохана Ханумака натякнула, що в їхніх стосунках було не солодко. Вона зазначила, що "всьому є межа". До слова, обурення Катерини стосувались сина. Вона зазначила, що їй "нав'язували чужу дитину". При цьому інтереси її сина не ставились у пріоритет.

"Чесно, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) – це нестерпно", - обурилась Катерина.

Руслан Ханумак із коханою / © instagram.com/hanumak

Руслан Ханумак із коханою / © instagram.com/hanumak

Окрім того, вона пожалілась, що Руслан Ханумак залишив її з боргами. Катерина говорить, що звільнилась з роботи, оскільки актор взяв на себе всі фінансові зобов'язання. Але при цьому їй довелося брати кредити, які він не гасив.

"Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі - це жах. Через людину, заради якої поїздила континентами неодноразово", - додала обраниця актора.

Допис обраниці Руслана Ханумака

Допис обраниці Руслана Ханумака

Зазначимо, скільки Руслан Ханумак перебував у стосунках із Катериною – точно невідомо. Пара розсекретила роман лише на початку травня минулого року. До цього артист перебував у шлюбі з блогеркою Аліною Шаманською, яка народила йому сина. Подружжя розлучилось зі скандалом. Аліна Шаманська тоді видала теж шокувальні подробиці про їхній шлюб.

