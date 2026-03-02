Ольга Сумська здивувала зізнанням про шлюб із Борисюком: "Не зробив мені пропозицію руки і серця"

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська здивувала зізнанням про шлюб із другим чоловіком, актором Віталієм Борисюком.

Пара одружена вже майже 30 років. Проте Ольга Сумська на проєкті "Тур зірками" зізналась, що Віталій Борисюк не був наполегливим у питаннях, що стосувалися шлюбу. Актор не квапився освідчуватися коханій. Тож, артистка не розгубилася та взяла ініціативу в свої руки. Акторка сама освідчилась чоловіку, запропонувавши узаконити їхні стосунки.

"Віталій не зробив мені пропозицію руки і серця, це ж я йому зробила. Я сказала: "Давай зареєструємо наші стосунки". Коли він виривав мене з родини першої, він не вагався, а коли освідчитися мені… Ну що ж таке", - поділилась акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Також Ольга Сумська звернулась до дівчат, які зараз перебувають в стосунках, але при цьому не заміжні. Артистка порадила не соромитися брати ініціативу в свої руки, а відкрито пропонувати партнерові укласти шлюб.

"Тому, дівчата, якщо ви вже в стосунках, то не соромтесь і самі ініціюйте цей крок, і все буде супер", - порадила знаменитість.

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружились у травні 1996 року. До цього артистка перебувала в шлюбі з актором Євгеном Паперним. З першим чоловіком знаменитість розлучилась, оскільки закрутила роман із Віталієм Борисюком.

До речі, 2 березня спільна донька подружжя святкує день народження. Артистка вже привітала Ганну з 24-річчям і показала, як та подорослішала.