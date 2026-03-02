ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Пісний шоколадний пиріг на варенні: прости рецепт

Пісний пиріг на варенні виходить вологим та дуже смачним. Він чудово смакуватиме з чаєм або кавою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пісний пиріг.

Пісний пиріг. / © pixabay.com

Під час посту хочеться чогось смачного. Пісний пиріг на варенні — м’який, ароматний і насичено шоколадний завдяки какао. Для цього десерту знадобляться лише доступні продукти, які є на кухні. Варення надає випічці ніжної текстури та приємної солодкості. За бажанням пиріг можна доповнити сухофруктами, горіхами або ягодами.

Простий рецепт пісного пирога на варенні з какао від кулінарки alin_withkitchen.

Інгредієнти для тіста

  • 150 г варення

  • 90–100 г цукру

  • 250 мл води або чаю

  • 60 мл олії

  • 30 г какао

  • 1 ч. л. розпушувача

  • 300–320 г борошна

  • щіпка солі

  • за бажанням: вишні, сухофрукти або горішки

Інгредієнти для помадки

  • 4 ст. л. цукру

  • 3 ст. л. какао

  • 3 ст. л. олії

  • 3 ст. л. води

Приготування

  1. Готуємо тісто. В одній мисці змішайте усі рідкі інгредієнти: варення, воду і олію. Додайте цукор і все гарно розмішайте, аби він розтанув.

  2. В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: какао, розпушувач, сіль і борошно. Змішайте з рідкою масою. Тісто має вийти - як густа сметана.

  3. За бажанням можна додати будь-які сухофрукти або горішки.

  4. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто викладіть у форму та поставте до духовки. Випікайте 35–45 хвилин.

  5. Готуємо помадку. Змішайте у сотейнику цукор, какао олію та воду. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Готовою помадкою полийте пиріг.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом пісного торта «Прага».

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie