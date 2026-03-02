- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Пісний шоколадний пиріг на варенні: прости рецепт
Пісний пиріг на варенні виходить вологим та дуже смачним. Він чудово смакуватиме з чаєм або кавою.
Під час посту хочеться чогось смачного. Пісний пиріг на варенні — м’який, ароматний і насичено шоколадний завдяки какао. Для цього десерту знадобляться лише доступні продукти, які є на кухні. Варення надає випічці ніжної текстури та приємної солодкості. За бажанням пиріг можна доповнити сухофруктами, горіхами або ягодами.
Простий рецепт пісного пирога на варенні з какао від кулінарки alin_withkitchen.
Інгредієнти для тіста
150 г варення
90–100 г цукру
250 мл води або чаю
60 мл олії
30 г какао
1 ч. л. розпушувача
300–320 г борошна
щіпка солі
за бажанням: вишні, сухофрукти або горішки
Інгредієнти для помадки
4 ст. л. цукру
3 ст. л. какао
3 ст. л. олії
3 ст. л. води
Приготування
Готуємо тісто. В одній мисці змішайте усі рідкі інгредієнти: варення, воду і олію. Додайте цукор і все гарно розмішайте, аби він розтанув.
В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: какао, розпушувач, сіль і борошно. Змішайте з рідкою масою. Тісто має вийти - як густа сметана.
За бажанням можна додати будь-які сухофрукти або горішки.
Розігрійте духовку до 180°C. Тісто викладіть у форму та поставте до духовки. Випікайте 35–45 хвилин.
Готуємо помадку. Змішайте у сотейнику цукор, какао олію та воду. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Готовою помадкою полийте пиріг.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом пісного торта «Прага».