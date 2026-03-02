Пісний шоколадний пиріг на варенні: прости рецепт

Пісний пиріг. / © pixabay.com

Під час посту хочеться чогось смачного. Пісний пиріг на варенні — м’який, ароматний і насичено шоколадний завдяки какао. Для цього десерту знадобляться лише доступні продукти, які є на кухні. Варення надає випічці ніжної текстури та приємної солодкості. За бажанням пиріг можна доповнити сухофруктами, горіхами або ягодами.

Простий рецепт пісного пирога на варенні з какао від кулінарки alin_withkitchen.

Інгредієнти для тіста

150 г варення

90–100 г цукру

250 мл води або чаю

60 мл олії

30 г какао

1 ч. л. розпушувача

300–320 г борошна

щіпка солі

за бажанням: вишні, сухофрукти або горішки

Інгредієнти для помадки

4 ст. л. цукру

3 ст. л. какао

3 ст. л. олії

3 ст. л. води

Приготування

Готуємо тісто. В одній мисці змішайте усі рідкі інгредієнти: варення, воду і олію. Додайте цукор і все гарно розмішайте, аби він розтанув. В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: какао, розпушувач, сіль і борошно. Змішайте з рідкою масою. Тісто має вийти - як густа сметана. За бажанням можна додати будь-які сухофрукти або горішки. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто викладіть у форму та поставте до духовки. Випікайте 35–45 хвилин. Готуємо помадку. Змішайте у сотейнику цукор, какао олію та воду. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Готовою помадкою полийте пиріг.

