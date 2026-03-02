Христина Соловій здійснила мрію військового, який пережив полон

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Співачка Христина Соловій вийшла на сцену не сама — цього разу з нею в дуеті був український військовий Назарій Красовський, який пережив три з половиною року російської неволі та зберіг мрію про музику.

Під час події «Дякую. Світло, яке лікує» артистка разом з ветераном виконала пісню «Хто, як не ти?», і цей номер став одним із найемоційніших моментів вечора.

Про подію повідомили у центрі UNBROKEN Ukraine, де нині проходить відновлення захисник.

Після виступу ветеран звернувся до артистки з особистим проханням — покласти на музику його поезію «Непокірна птаха». Цей текст він створив у період, коли був відірваний від дому та рідних.

Соловій у відповідь стала перед захисником на коліна та подякувала йому словами:

«Це найкращі люди із нас і саме завдяки їм ми живемо, існуємо, робимо те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Дякую тобі за все!»

Історія цієї зустрічі почалася задовго до спільного виступу. Назарій став до лав війська 2020 року та служив у підрозділі «Азов». Повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі.

Після наказу зберегти життя бійців і вийти в полон військовий опинився в російській неволі. Там він провів три з половиною року.

Навіть у тих умовах Назарій не полишав творчості — писав вірші, спершу видряпуючи рядки на шматку мила, а згодом записуючи їх на папері, коли випадала можливість.

Після звільнення та повернення до України Назарій проходить комплексне лікування та реабілітацію. Йому допомагають фахівці різних напрямів — від медиків до психологів, адже пережиті роки неволі потребують часу на відновлення й підтримки. Поступово він набирається сил і заново звикає до життя поза ізоляцією.

