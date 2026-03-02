Позитив висловився про стосунки з ексдружиною після розлучення та чи спілкується з нею

Позитив з ексдружиною / © instagram.com/annchuk

Відомий український співак Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, висловився про стосунки з колишньою дружиною Анною Андрійчук.

Виконавець розлучився ще навесні 2021 року. Проте на проєкті "Ранок у великому місті" артист зізнався, що, попри розрив, підтримує зв'язок із колишньою обраницею. Ба більше, періодично вони навіть спілкуються. Щоправда, Позитив говорить, що їхні розмови зводяться винятково до привітань з важливими святами або обговорень робочих моментів.

Тим не менш, співак дав зрозуміти, що після розлучення залишився з ексдружиною в хороших стосунках, і вони не тримають зла одне на одного.

Позитив з ексдружиною / © instagram.com/annchuk

"Раз на рік, мабуть, спілкуємося. Дні народження, щось по роботі десь. Не дуже сильно спілкуємося, але дуже позитивно. Вона зараз за кордоном", - поділився співак.

Зазначимо, Позитив та Анна Андрійчук перебували в стосунках протягом 15 років, з яких вісім – у шлюбі. Пара розлучилась навесні 2021-го. Наразі Позитив одружений із танцівницею Юлією Сахневич. Наприкінці грудня 2024 року у подружжя народилась донька.

