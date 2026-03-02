ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка розірвала стосунки зі старшим на 12 років бойфрендом і розкрила причину

Пара протягом року була разом, проте їхній роман завершився.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Victoria NIRO

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Відома українська співачка Victoria NIRO, яка раніше розсекретила заробіток із пісні "Питання є – питань нема", розірвала стосунки з бойфрендом.

Подробицями з особистого життя артистка поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк. Виконавиця зізналась, що протягом року перебувала в стосунках із бойфрендом, з яким познайомилась у компанії львівських реперів. Чоловік старший за співачку на 12 років, а Victoria NIRO називає їхні взаємини платонічними. Проте, як дала зрозуміти артистка, нещодавно вони розійшлися.

"Я була в стосунках рік. Це були мої перші стосунки за все життя. Я цій людині дуже сильно вдячна. Це була перша моя закоханість, я до того не знала, що це. У мене цього не було. Він був старший за мене років на 12. Рік зустрічались, у нас були платонічні стосунки", - поділилась артистка.

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Victoria NIRO не стала приховувати причину такого рішення. Виконавиця говорить, що чоловік був серйозно налаштованим та хотів сім'ю. Сама ж артистка до цього була не готовою. Окрім того, у співачки саме почала активно розвиватися кар'єра, тож вона вирішила всі свої сили вкладати саме в цей напрямок.

"Чому вони завершились – бо я десь розуміла, що я ні до чого не готова. До таких серйозних кроків, як заміж вийти, жити разом і тому подібне. У мене саме по музиці пішло, я зараз хочу більше в це пірнути. А людина більше хотіла сім'ю, а я ще мала. Я просто зрозуміла, що я як дитина. Він це зрозумів", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно американська реперка Cardi B повідомила про розрив із бойфрендом. Пара рік була в стосунках, а в листопаді минулого року в них народилась спільна дитина.

