Реперка Cardi B після року стосунків розійшлася з бойфрендом, з яким виховує 4-місячного сина

Артистка оголосила про розрив просто під час свого концерту.

Cardi B

Cardi B / © Associated Press

Відома американська реперка Cardi B розійшлася зі своїм бойфрендом, футболістом Стефаном Діггзом.

Про це артистка емоційно повідомила під час концерту в Лос-Анджелесі в рамках туру Little Miss Drama Tour. Як пише видання People, виконавиця оголосила про розрив із футболістом, коли зверталась до своєї колеги БІА.

«Те, що я не сплю з батьком моєї дитини, не означає, що ти можеш говорити про нього», — емоційно видала співачка.

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Зазначимо, Cardi B та Стефан Діггз протягом року перебували в стосунках. Парочка розсекретила свій роман у травні 2025-го, а вже в листопаді у них народився спільний син. На початку лютого користувачі запідозрили, що в стосунках знаменитостей коїться щось недобре, оскільки вони відписалися одне від одного в Instagram.

До цього Cardi B перебувала в шлюбі з репером Offset. У колишнього подружжя є троє спільних дітей.

Нагадаємо, нещодавно український співак MELOVIN повідомив, що розійшовся з нареченим. Пара розірвала стосунки через два місяці після заручин.

