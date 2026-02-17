Реклама

Пропонуємо стислий аналітичний огляд від експертів BUKI — міжнародної платформи для репетиторів з більш ніж 130 тис. викладачів та понад 1,6 млн запитів на навчання. Матеріал буде корисним не лише для учнів та їхніх батьків, а й для педагогів та всіх, хто планує пошук індивідуального викладача.

Як змінюється ціна під впливом різних факторів?

Репетитори визначають вартість своїх уроків, враховуючи здобуту освіту та досвід. Чим ширша або унікальніша кваліфікація педагога, тим вища ціна. Наприклад, підготовка до GMAT коштує вдвічі-тричі дорожче, ніж до НМТ. Те саме стосується і вивчення іноземної мови на різних рівнях.

Однак, крім досвіду викладача, на формування ціни впливають й такі чинники:

Ціль викладання, вона ж визначає рівень складності

Необхідність і важливість знань з предмета

Кількість пропозицій на освітньому ринку

Локальна цінова політика

Індивідуальні умови — тривалість, інтенсивність, формат

Точково ціни на окремі предмети навіть дещо знизилися, що пов’язано з перенасиченням пропозиціями від викладачів.

Чи відрізняється середня вартість індивідуальних уроків в українських містах?

Аналітики BUKI визначили середнє узагальнене значення ціни для кожного міста і порівняли його з показниками за 2025 рік.

Зміна вартості на прикладі 10 міст.

Отож вартість офлайн-занять може суттєво різнитися регіонально: найвищі ціни у столиці, великих південно-східних та західних обласних центрах.

Водночас, якщо розглядати лише середні ціни занять до НМТ (а це один із найпоширеніших в Україні запитів), то вони переважно є нижчими. Наприклад:

для Києва — 395 грн/год

для Львова — 313 грн/год

для Одеси — 334 грн/год

У чому причина? Напрям підготовки до НМТ є поширеним і конкурентним, тому середня ціна формується в межах ринкового діапазону. Вища загальна вартість свідчить про чималий попит на поглиблене вивчення на високому/профільному рівні, що й відображається у вартості.

Найдорожчі та найдешевші предмети для вивчення з репетитором 2026

Почнемо огляд цін зі шкільних предметів та популярних напрямів, таких як початкова школа і дошкільна підготовка.

Ціни на заняття з іноземних мов розглянемо в окремій таблиці.

Найпопулярніші предмети для творчого розвитку коштують, як виявилося, найдорожче:

Ораторське мистецтво — 596 грн/год

Хореографія — 550 грн/год

Акторська майстерність — 526 грн/год

Вокал — 449 грн/год

Гра на фортепіано — 409 грн/год

А ось ціни на програмування та дизайн досить помірні: 402 та 450 грн/год відповідно.

Висновки аналітиків BUKI

Загалом вартість репетиторських послуг зросла за рік на 16,3%, а приблизна середня вартість індивідуального заняття початок 2026 року складає 374 грн/год.

Найдорожчими предметами НМТ залишаються англійська мова, математика, біологія, фізика та українська мова. Також дорогими є заняття з іноземних мов, зокрема, німецької, французької, іспанської, італійської та східних мов. Порівняно дешевими предметами і напрямами стали хімія, історія України, географія, а також послуги репетиторів для молодших класів та підготовки до школи.

Попри підвищення вартості для більшості предметів, платформа BUKI залишається найбільш гнучким інструментом для пошуку відповідного репетитора.