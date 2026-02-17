- Дата публікації
Обожнює читати: королеву Каміллу заскочили в книжковій крамниці
Королева Камілла — затята читачка і не втрачає можливості побувати у книжковій крамниці або в бібліотеці.
Під час поїздки до Бату Її Величність зустрілася з Франческою Боман і Ніколою Боман під час візиту до незалежного видавництва та книгарні Persephone Books.
Ймовірно, Камілла розмовляла з жінками про книжки, а також розглядала новинки видавництва.
«У книжках є щось таке приємне на дотик. Мені подобається запах сторінок, коли розгортаєш обкладинку. Мені подобається перегортати сторінки та загинати куточки, щоб дочитати до наступного разу…» — казала раніше королева.
Зараз Камілла має благодійну організацію під назвою «Читальний зал королеви» і часто проводить різні літературні заходи, просуваючи читання в маси.