Обожнює читати: королеву Каміллу заскочили в книжковій крамниці

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Під час поїздки до Бату Її Величність зустрілася з Франческою Боман і Ніколою Боман під час візиту до незалежного видавництва та книгарні Persephone Books.

Ймовірно, Камілла розмовляла з жінками про книжки, а також розглядала новинки видавництва.

Королева Камілла / © Getty Images

«У книжках є щось таке приємне на дотик. Мені подобається запах сторінок, коли розгортаєш обкладинку. Мені подобається перегортати сторінки та загинати куточки, щоб дочитати до наступного разу…» — казала раніше королева.

Реклама

Зараз Камілла має благодійну організацію під назвою «Читальний зал королеви» і часто проводить різні літературні заходи, просуваючи читання в маси.