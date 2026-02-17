Єфросиніна на Берлінале-2026 довела до мурах символічною сукнею, яка нагадала про війну в Україні

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна з’явилася на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю «Берлінале-2026» у Берліні з потужним політичним меседжем.

Свій вихід вона перетворила на публічний перформанс, покликаний нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні та воєнні злочини Росії. У межах фестивалю Єфросиніна відвідала прем’єру документальної стрічки Traces («Сліди»), яка розповідає історії українських жінок, що пережили сексуальне насильство з боку російських окупантів.

Для виходу вона обрала закриту чорну сукню з довгими рукавами та високою горловиною. Головним акцентом став яскраво-червоний напис на грудях: Russian genocide through the body («Російський геноцид через тіло»). Контраст між стриманим чорним та «кривавим» шрифтом був продуманим символом і прямим зверненням до світової кіноспільноти. Ведуча позувала стримано й серйозно, підкреслюючи, що її поява — не про моду, а про позицію.

Ще до виходу на доріжку Єфросиніна в Instagram закликала українців допомогти поширити її звернення, наголосивши на важливості визнання злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час війни. Вона також зауважила, що на міжнародних подіях часто діють обмеження на політичні заяви — не можна виходити з плакатами чи написами на тілі — тож використала інший спосіб бути почутою.

Коментуючи прем’єру «Слідів», телеведуча наголосила, що сексуальне насильство під час воєн є одним із найбільш замовчуваних злочинів. За даними ООН, понад 90% українських військових і цивільних, які перебували в російському полоні, заявляли про катування та нелюдське поводження.

«Те, що робить ворог з жінками, чоловіками, дівчатами та хлопчиками в Україні, — це геноцид Росії через тіло. Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє. Але ми тут, щоб повернути собі право на власну гідність», — наголосила ведуча.

